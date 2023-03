Trovato morto il neonato abbandonato dalla coppia in fuga

È stato ritrovato morto in un bosco il neonato abbandonato da Constance Marten, 35enne aristocratica britannica data per scomparsa a gennaio a Londra e arrestata poi a Brighton assieme al compagno Mark Gordon: un pregiudicato già condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa. A ufficializzare il tragico epilogo sono gli agenti di Scotland Yard e della Sussex Police a Lewes, nel sud dell'Inghilterra. Adesso la donna e il compagno sono accusati di negligenza grave e omicidio colposo.

"È mio tristissimo dovere annunciare che agenti della polizia impegnati nelle ricerche in una zona boscosa vicina a dove erano stati arrestati Constance Marten e Mark Gordon hanno trovato i resti d'un bebè", la stringata dichiarazione degli inquirenti.

I capi ispettori Lewis Basford, della Met Police di Londra (Scotland Yard), e James Collins della Sussex Police hanno evitato di fornire dettagli alla stampa per garantire il riserbo delle indagini. È stata disposta l'autopsia, ma si ritiene si tratti senza dubbio dei resti della creatura - non è stato ancora precisato se bimbo o bimba - messa al mondo a inizio gennaio dalla coppia e morta poi presumibilmente di freddo e stenti durante l'inspiegabile odissea vissuta dai due in queste settimane, fra rifugi di fortuna in giro per l'Inghilterra. Gli investigatori invitano a "evitare ogni congettura" in attesa di ulteriori verifiche.

Constance Marten è figlia di Napier Marten, 63 anni, nobile eccentrico e noto alle cronache che in passato era stato paggio di corte della regina Elisabetta. La ragazza è cresciuta nel lusso ed è descritta dai tabloid come persona problematica. Pare che da circa otto anni avesse tagliato i rapporti con i familiari e che col compagno vivessero come due fuggitivi.