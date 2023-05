Neonato trovato morto in giardino, la mamma confessa: "L'ho gettato dal balcone"

"Sì, ho gettato mio figlio dal balcone". L'agghiacciante confessione è di una donna di 34 anni, Sarah Jayne Barron, che ieri 9 maggio davanti alla Bristol Crown Court (Inghilterra) ha ammesso di avere ucciso il suo neonato.

Il ritrovamento del corpo del bimbo in un giardino è avvenuto nel dicembre del 2020. Inizialmente era stato accusato un uomo, poi scagionato. La donna ha negato ogni responsabilità, fino a ieri quando ha ammesso l'infanticidio. Ha detto di avere gettato il bimbo dal balcone del loro appartamento.

Nel Regno Unito omicidio e infanticidio sono reati puniti in modo diverso e si parla di "infanticidio" quando una donna, con un atto o un'omissione intenzionale, provoca la morte del figlio (di età inferiore ai 12 mesi), mentre la sua mente è ancora disturbata a causa degli effetti del parto. Nei casi in cui l'infanticidio è rivendicato da un imputato, spetta all'accusa a dovere confutare la tesi e dimostrare l'omicidio. L'infanticidio può essere punito con l'ergastolo, ma spesso si decide la detenzione in strutture non carcerarie.

Non è ancora stata fissata la data del processo e si attende l'esito della perizia psichiatrica sulla donna. Intanto, è stata rilasciata su cauzione fino alla sentenza prevista per il 14 luglio.