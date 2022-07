La nuova specie di pianta carnivora che intrappola le prede nel sottosuolo

Una pianta carnivora mai vista prima, con un'insolita caratteristica: intrappolare le sue prede sotto terra. Questa nuova specie, denominata Nepenthes pudica, è stata individuata da un gruppo di ricercatori nell’area del Kalimantan, sull’isola del Borneo, ed in questi giorni sono stati pubblicati i risultati di uno studio che dimostra la "stranezza" di questa pianta carnivora. Appartenente alla famiglia di piante carnivore dall'aspetto simile ad una brocca, queste piante sono caratterizzate da una grande foglia a forma di vaso, che usano per intrappolare e digerire le prede, per lo più insetti. Dopo aver intrappolato il suo "pasto", la pianta utilizza dei succhi digestivi per dissolvere letteralmente la carcassa dell'insetto. Di solito le strutture di queste piante si trovano in superficie, ma non nel caso della Nepenthes pudica.

Come spiegato nello studio pubblicato sulla rivista PhytoKeys, questa particolare specie è stata avvistata per la prima volta nel 2012, ma soltanto adesso è stato possibile scoprire il suo segreto. Dopo aver visto delle "brocce" uscire dal sottosuolo, i ricercatori hanno eseguito diverse analisi, scoprendo che questa specie prende di mira gli insetti che abitano sotto terra e non quelli che transitano sopra, una vera novità per questa tipologia di piante. Esistono infatti altre piante carnivore che si nutrono di utilizzando trappole sotterranee, ma hanno caratteristiche completamente differenti. La Nepenthes pudica, secondo quanto scoperto dagli esperti, è in grado di arrivare con le sue trappole fino a 11 centimetri di profondità, riuscendo così a cibarsi di formiche, coleotteri e aracnidi. Inoltre, come confermato da Michal Golos, ricercatore dell’Università di Bristol e uno degli autori dello studio, questo particolare posizionamento rappresenta un enorme vantaggio strategico. Vivendo nel sottosuolo la Nepenthes pudica si trova in una condizione di maggiore stabilità, inoltre è protetta dagli eventi atmosferici e ha la possibilità di nutrirsi anche nei periodi di siccità.