Netanyahu accusa l'intelligence di non aver previsto l’attacco di Hamas e poi si scusa

Non è una mossa intelligente entrare in contrasto con l'intelligence e l'esercito mentre il Paese che governi è in guerra. E lo ha capito il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, chiedendo scusa per un post pubblicato sui social network la scorsa notte con cui addossava la colpa ai servizi di sicurezza e all'esercito per non essere riusciti a prevenire l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Prima le accuse, poi la marcia indietro e infine le scuse. Nella giornata di oggi 29 ottobre, su X è arrivata anche la ritrattazione: "Mi sono sbagliato. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non dovevano essere dette e mi scuso per questo", ha scritto Netanyahu, dopo aver cancellato un suo post in cui accusava i vertici dell'intelligence e dell'esercito di non averlo avvertito dei piani di Hamas. "Sostengo pienamente tutti i capi dei servizi di sicurezza", così come "il capo di stato maggiore, i comandanti e i soldati dell'esercito che sono al fronte e combattono per il nostro Paese". Non accade spesso che il leader israeliano faccia un passo indietro.

Nel post di ieri, poi cancellato, il premier aveva ribadito di non avere responsabilità nel non essere riusciti a prevenire l'attacco di Hamas, sostenendo di non aver ricevuto alcun avvertimento sulle intenzioni dell'organizzazione islamista di iniziare una guerra contro Israele. Netanyahu puntava il dito contro le agenzie di sicurezza, in particolare il capo dell'intelligence militare dell'Idf, Aharon Haliva, e il capo dello Shin Bet (sicurezza interna), Ronen Bar.

Ma le sue dichiarazioni avevano suscitato un'ondata di polemiche: l'ex capo di stato maggiore israeliano e leader di Unità nazionale, Benny Gantz, aveva chiesto al primo ministro di ritirare la sua dichiarazione e di "smettere di affrontare la questione". Gantz non ha gradito e su X ha scritto: "Quando siamo in guerra, la leadership deve dare prova di responsabilità, decidere di fare le cose giuste e sostenere le forze di sicurezza in modo che possano fare quel che chiediamo loro. Qualsiasi altra azione o commento danneggiano la resilienza della popolazione e delle sue forze". Si palesa così il primo segnale pubblico delle tensioni tra i due leader.

A lui si è aggiunto anche il ministro della Sicurezza nazionale e leader di estrema destra Itamar Ben Gvir: "Il problema non sono gli avvertimenti specifici, ma piuttosto l'intero concetto sbagliato. La politica di contenimento, la deterrenza immaginaria e l'acquisto di tranquillità temporanea a un prezzo esorbitante" sono la radice di tutto il problema".