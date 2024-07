"Vertice per un cessate il fuoco a Gaza": il pressing dell'esercito israeliano su Netanyahu

Dopo le tensioni delle ultime settimane con gli Stati Uniti e i vertici dell'esercito israeliano, Benjamin Netanyahu fa per la prima volta un passo verso il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Il premier avrebbe convocato una riunione del gabinetto di sicurezza per discutere delle proposte di Hamas sullo stop alla guerra e su un accordo sugli ostaggi israeliani. A darne notizia è stata una fonte dell'ufficio del premier citata dal quotidiano israeliano Times of Israel. Prima dell'incontro Netanyahu avrà consultazioni con il suo team negoziale, secondo la stessa fonte.

Una conferma indiretta che qualcosa si sta muovendo a Tel Aviv è il possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa bianca Joe Biden dovrebbe e Netanyahu, che dovrebbe avvenire in giornata (4 luglio). Il presidente statunitense ha intensificato negli ultimi giorni le pressioni su Israele affinché raggiunga un accordo con Hamas dopo la risposta sulla tregua e sugli ostaggi che l'organizzazione palestinese ha dato ai mediatori e che Israele sta esaminando.

Biden non è il solo con il fiato sul collo di Netanyahu. All'interno del Paese, è sempre più evidente la frattura tra il premier e le Idf, le forze armate israeliane. Due settimane fa, il portavoce dell'esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari, aveva pubblicamente bocciato la linea dura tenuta fin qui da Netanyahu, sostenendo che "l'idea di distruggere Hamas o di farla sparire vuol dire gettare sabbia negli occhi dell'opinione pubblica". Esattamente il contrario di quanto il premier va dicendo da quando il conflitto è iniziato, ossia che l'offensiva a Gaza terminerà solo quando Hamas sarà completamente distrutta.

Più che alla Striscia, i vertici delle Idf guardano ai venti di guerra al confine con il Libano: il rischio di un'escalation con Hezbollah potrebbe mettere l'esercito in difficoltà, anche perché fonti vicine ai vertici militari hanno fatto trapelare che lo stato delle munizioni non è tale da consentire un doppio sforzo a Gaza e in Libano. Netanyahu ha finora resistito al presunto asse tra l'amministrazione Biden e le Idf, respingendo le pressioni sul cessate il fuoco. Per lui si tratta anche (se non soprattutto) di una questione di sopravvivenza politica: fermare i raid nella Striscia senza che Hamas sia stata smantellata provocherebbe l'uscita dal governo delle forze di estrema destra,

Questa è la preoccupazione dei generali. Ciò che lui vede come una minaccia immediata è un asse tra i vertici dell'IDF, incluso Gallant, e l'amministrazione Biden, che cerca di costringerlo a riconoscere che la guerra a Gaza sta effettivamente volgendo al termine. Una simile ammissione costringerebbe i partiti di estrema destra a lasciare il suo governo e porterebbe quasi certamente allo scioglimento della Knesset e allo svolgimento di elezioni anticipate "e porterebbe quasi certamente allo scioglimento della Knesset e allo svolgimento di elezioni anticipate", scrive il quotidiano israeliano Haaretz. Proprio quello che chiedono le famiglie degli ostaggi, che accusano il premier di voler sacrificare le vite dei loro cari nel nome di una guerra senza via d'uscita.