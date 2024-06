Netanyahu stringe la morsa sul potere, sciolto il gabinetto di guerra

Benjamin Netanyahu ha sciolto il gabinetto di guerra di Israele, una mossa ampiamente prevista dopo l'uscita dall'esecutivo dell'ex generale centrista Benny Gantz, e che significa che il premier stringe la presa sul potere, accentrandolo sempre più nelle sue mani. Netanyahu dovrebbe ora tenere consultazioni sulla guerra di Gaza con un piccolo gruppo di ministri, tra cui quello della Difesa Yoav Gallant e quello degli Affari strategici Ron Dermer, che facevano parte del gabinetto di guerra che era composto di sei membri.

In questo modo il premier toglie potere ai due partner più estremisti dell'esecutivo, i religiosi e nazionalisti della sua coalizione, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. La loro inclusione in un altro esecutivo di guerra avrebbe intensificato le tensioni con i partner internazionali, compresi gli Stati Uniti. Il governo di emergenza nazionale, nato dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre e il conseguente inizio della guerra a Gaza, comprendeva anche l'alleato di Gantz, Gadi Eisenkot, e Aryeh Deri, capo del partito religioso Shas, come osservatori.

Gantz ed Eisenkot hanno entrambi lasciato il governo la scorsa settimana, a causa, secondo loro, dell'incapacità di Netanyahu di elaborare una strategia per la guerra di Gaza. Secondo quanto riportato dai media israeliani lunedì, Netanyahu avrebbe detto alla regolare riunione domenicale del gabinetto al completo che "per raggiungere l'obiettivo di eliminare le capacità di Hamas", lui aveva "preso decisioni non sempre accettabili per i vertici militari", ma aggiungendo: "Abbiamo un Paese con un esercito e non un esercito con un Paese".