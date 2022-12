Neve record in Giappone: otto morti e decine di feriti

È pesante il bilancio delle nevicate in Giappone perché le perturbazioni, cominciate il 17 dicembre, hanno fatto otto morti e quasi cinquanta feriti. La neve sta cadendo ininterrottamente da quasi dieci giorni sull’isola dove ci sono situazioni di grave disagio, soprattutto per la circolazione stradale ma anche per il traffico aereo. Infatti si sta andando di centinaia di voli cancellati ogni giorno.

La maggior parte dei problemi riguarda la circolazione, soprattutto in autostrada, soprattutto nelle prefetture di Kagoshima e Kumamoto. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Le regioni più colpite sono quelle vicine al Mar del Giappone e all'isola di Hokkaido. Tuttavia ci sono aree che di solito non vedono molta neve e anche quelle sono state ricoperte dal manto bianco, come Shikoku. Non ce la fanno neppure gli aerei, solo negli ultimi giorni si registrano decine di voli cancellati, quasi cento nelle ultime ore.

I problemi più rilevanti ci sono stati nella zona settentrionale costiera del Giappone, dove la neve si è accumulata per metri e sono dovuti intervenire i militari dell’esercito per consentire a centinaia di auto e camion bloccati di riprendere la marcia. A Niigata, 10mila abitazioni sono rimaste senza corrente. Tra le vittime sono un uomo di 85 anni, morto dopo essere caduto in un fosso mentre rimuoveva la neve nella città più colpita di Kashiwazaki, a Niigata; a Hokkaido, una donna di 63 anni è rimasta schiacciata tra due camion mentre cercava di uscire dalla neve; e ad Akita un uomo di 73 anni è caduto a terra mentre rimuoveva la neve dai tetti ed è morto.

GiappCi sono state interruzioni di corrente causate da nevicate e interruzioni nei servizi dei treni ad alta velocità.Hokkaido, Shimane, Hiroshimo, Kochi sono state colpite dalla neve. Le autorità hanno invitato la popolazione a prendere misure precauzionali e a evitare problemi sulle strade.