New York ha nominato una esperta per combattere l'invasione di topi

Contro la piaga dei ratti, New York è scesa in guerra nominando un'esperta chiamata a combattere una popolazione di roditori sempre più vasta: il sindaco Eric Adams ha scelto per la prima volta nella storia della città uno "zar anti-topi". Il primo cittadino della Grande Mela, che aveva fatto della lotta ai ratti uno dei tre pilastri di un programma per alzare la qualità della vita dei newyorkesi, ha nominato Kathleen Corradi, una ex insegnante, a capo della task force incaricata di sterminare i milioni di roditori che infestano la città.

Con un salario di 155 mila dollari all'anno, Corradi coordinerà le attività dei vari assessorati competenti - in primo luogo quelli alla salute e alla nettezza urbana - per raggiungere l'obiettivo di ridurre la presenza dei roditori in città. L'ex insegnante ed esperta nella gestione dei rifiuti ha messo subito le cose in chiaro. "New York può essere famosa per il 'Pizza Rat', ma i topi e le condizioni che li aiutano a prosperare non saranno più tollerati: niente più cordoli sporchi, spazi non gestiti o tane sfacciate", ha affermato, facendo riferimento al video divenuto virale di un topo che trasporta una fetta di pizza giù per i gradini di una stazione della metropolitana della Grande Mela nel 2015.

Corradi concentrerà i suoi sforzi nella riduzione degli scarti e rifiuti alimentari tra le strade della metropoli che, secondo alcuni scienziati, attirano i roditori. Per questo il municipio di New York ha predisposto un piano per velocizzare il ritiro dei sacchetti dei rifiuti da parte dei netturbini, riducendone la loro permanenza sul marciapiede. Il sindaco Adams ha anche annunciato la creazione di una zona di mitigazione dei ratti ad Harlem e un investimento di 3,5 milioni di dollari per ridurre i topi nel quartiere.

La nomina della "zarina" arriva a quattro mesi dall'annuncio di lavoro con cui si ricercava una persona "assetata di sangue" per il nuovo incarico. Il problema di New York con i ratti è di lunghissima data, ma Corradi è la prima persona a ricoprire questo nuovo ruolo.