L'uomo che accoltella i senzatetto mentre dormono

La polizia di New York City sta dando la caccia a un uomo sospettato di aver accoltellato a morte un senzatetto e di averne feriti gravemente altri due, sempre con la stessa arma, nell'arco di una settimana a Manhattan. Tutte e tre le vittime sono state colpite nel sonno. La polizia sta ora cercando di verificare se l'aggressore è anch'egli un senza tetto. Il dramma delle persone senza fissa dimora è presente in tutti gli Stati Uniti. Prima della pandemia di Covid-19 ce ne erano oltre 580.000, ma il loro numero è sicuramente aumentato in questi due anni.

Lo scorso 5 luglio un senzatetto che dormiva su una panchina vicino al fiume Hudson a Manhattan è stato svegliato da un forte dolore allo stomaco. Era stato accoltellato. Ha barcollato dall'altra parte della strada, dove un passante ha chiamato i soccorsi ma non c'è sttao nulla da fare: l'uomo è morto al Bellevue Hospital. Quattro notti dopo, ha detto la polizia, lo stesso aggressore ha colpito di nuovo. Per mezz'ora è rimasto seduto a fissare un uomo sdraiato su una panchina a Midtown, poi ha indossato una mascherina, si è avvicinato e, senza dire una parola, lo ha pugnalato all'addome. L'uomo è sopravvissuto.

Lunedì scorso alle 3 del mattino ha attaccato ancora una volta un senzatetto con un grosso coltello da cucina, ferendo un uomo che dormiva su una panchina in un parco giochi nell'Upper East Side. Ieri la polizia ha invitato i newyorkesi a dare informazioni utili per trovare l'aggressore silenzioso,che è stato ripreso in un video di sorveglianza. La polizia non ha i diffuso i nomi delle persone accoltellate.

Continua a leggere Today.it