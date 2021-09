Litigano per lo zucchero nel caffè: uomo viene accoltellato

Il diverbio in un McDonald's. Il ferito non è grave, la polizia sta dando la caccia all'aggressore

Un uomo è stato accoltellato a New York dopo la lite in un McDonald's per lo zucchero nel caffè. Lo rende noto la polizia newyorkese riferendo che l'incidente è avvenuto in un fast food sull'Ottava Avenue, dove un uomo ha cominciato a lamentarsi che il suo caffè era troppo zuccherato. Ne è nato un diverbio con un altro avventore ed i due hanno lasciato il locale.

Una volta fuori dal locale però, l'assalitore ha estratto il coltello colpendo la vittima, un 57enne, in modo non grave al petto. La polizia sta ancora dando la caccia all'aggressore, descritto dai testimoni come un uomo con barba ed occhiali, che aveva diverse borse di stoffa. A New York, nella zona di Midtown, sono aumentate le aggressioni del 151% rispetto allo scorso anno.