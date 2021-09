Fiumi di acqua in strada e cascate in metro a New York per l'uragano Ida

Stato d'emergenza a New York e in New Jersey. "Non uscite di casa", è l'invito delle autorità alla popolazione

Fiumi di acqua per le strade e la rete metropolitana quasi completamente fuori uso. La coda dell'uragano Ida, che ha già colpito con morti e danni Louisiana e Mississippi, sferza sugli stati di New Jersey e New York mietendo altre vittime. Il bilancio provvisorio è di sei morti, secondo l'emittente americana Nbc: due vittime sono state registrate in New Jersey e quattro a New York City. "Questo è molto più di quanto ci si aspettasse, stasera madre natura è davvero arrabbiata", ha commentato il sostituto governatore dello Stato di New York Kathy Hochul, da pochi giorni sulla poltrona lasciata da Andrew Cuomo. "Non era prevedibile", ha dichiarato Hochul subito dopo la proclamazione dello stato di emergenza.

L'uragano Ida, ora declassato a tempesta tropicale, porta con sé alluvioni, caos, alberi abbattuti e cascate d'acqua dentro la metropolitana. Un bollettino nero che di fatto ha portato alla chiusura totale dei servizi ferroviari e voli. Nell'arco di soli 60 minuti sono caduti 80,01 millimetri di pioggia: la più grande quantità d'acqua mai registrata sulla metropoli statunitense. Il record precedente era di 49 mm ed era stato registrato dopo il passaggio della tempesta tropicale Henri.

Le immagini postate sui social dagli utenti mostrano vere cascate d'acqua che inondano le stazioni della metropolitana di New York. Il sindaco De Blasio non ha usato mezzi termini: "Colpiti da un evento meteorologico storico", con "allagamenti brutali" e "condizioni di pericolo" nelle strade. Scatta il divieto di circolazione. La città di New York ha vietato la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza, fino alle 5 di mattina ora locale, le 11 in Italia. La comunicazione è avvenuta via Twitter sul profilo del sistema ufficiale delle notifiche di emergenza per New York, Nycem.

Nella Grande Mela proseguono le operazioni di evacuazione dei passeggeri dalla metropolitana. Anche il sindaco della città di New York Bill De Blasio aveva dichiarato l'emergenza invitando tutti a rimanere a casa mentre molte linee elettriche sono saltate. Le condizioni delle strade, ha dichiarato su Twitter, sono "pericolose"."Se stai pensando di uscire, non farlo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidare", ha scritto il sindaco.

Nel New Jersey una delle vitime è morta annegata: si tratta di un uomo si circa 70 anni che si trovava in auto con altre due persone. La tragedia è avvenuta nella cittadina di Passaic. Salvi gli altri due grazie ai vigili del fuoco. Il governatore del New Jersey Phil Murphy ha chiesto lo stato di emergenza sospendendo tutti i collegamenti ferroviari ad eccezione di Atlantic City. La tempesta ha attraversato gli stati dell'Atlantico centrale con almeno due tornado, forti venti e piogge torrenziali che hanno fatto crollare il tetto di un edificio del servizio postale degli Stati Uniti nel New Jersey e minacciato una diga in Pennsylvania.