Terrore per Neymar, uomini armati tentano di rapire la figlia neonata

Attimi di grande paura per la famiglia del calciatore brasiliano Neymar. Tre uomini armati hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di Bruna, la madre della figlia Mavie, nata lo scorso 6 ottobre. I banditi sono entrati nell'abitazione, situata a Cotia, periferia di San Paolo, in Brasile, prendendo in ostaggio i due anziani. I veri obiettivi dei rapinatori erano la neonata e la compagna del calciatore, Bruna Biancardi, come confermato da lei stessa in un post pubblicato su Instagram.

Per fortuna, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano nella struttura. I malviventi avrebbero approfittato della mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso. Secondo i media locali uno dei tre rapinatori è stato arrestato. Anche l'attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio sui social: "Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene". Secondo quanto riportato dai media brasiliani, i genitori di Biancardi sono stati legati e imbavagliati, mentre gli aggressori sono fuggiti con borse, orologi e gioielli di lusso.

