Chiama la polizia per difendersi dall'ex, ma un agente la uccide: il video che lo inchioda

Quattro colpi di arma da fuoco in appena tre secondi. Un video inchioda un agente della polizia di Los Angeles per la morte di Niani Finlayson, la 27enne uccisa lo scorso 4 dicembre nella sua abitazione di Lancaster dopo aver chiamato il 911 denunciando un episodio di violenza domestica.

Il dipartimento dello sceriffo ha diffuso il video della bodycam dell'agente che ha aperto il fuoco. Diffusa anche la chiamata al numero di emergenza. Nella telefonata si sente la voce della giovane che grida: "Non vuole uscire da casa mia... Non mi lascia in pace... Ho bisogno della polizia qui, subito". La si sente urlare e dire ripetutamente a un uomo di lasciarla stare. L'avvocato della famiglia ha dichiarato che l'uomo era il suo ex fidanzato.

Il video invece mostra l'arrivo degli agenti nell'appartamento di Finlayson, da dove si sentono delle urla. Gli agenti cercano di entrare con la forza, poi la porta blu si apre: Finlayson è accanto alla figlia di 9 anni e sembra avere in mano un coltello da cucina e dire: "Sto per accoltellarlo". Una donna poliziotto è la prima a entrare in casa. Poi arriva il collega, che spara quattro colpi contro Finlayson. La giovane muore sul colpo.

L'uccisione della 27enne ha scatenato molte proteste. Gli attivisti per i diritti civili si sono scagliati contro la polizia, ritenuta colpevole di non aver cercato di calmare la tensione e di aver subito usato la forza. La scorsa settimana i parenti di Finlayson hanno presentato una richiesta di risarcimento contro la polizia e la contea di Los Angeles. Al momento l'agente che ha aperto il fuoco, Ty Shelton, è stato rimosso mentre le indagini continuano. Non è la prima volta che il poliziotto si trova coinvolto un caso del genere.

