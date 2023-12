Giovane madre chiama la polizia per violenza domestica: un agente spara e la uccide

Niani aveva solo 27 anni e due figlie. Ha trovato una morte assurda, su cui la famiglia chiede sia fatta al più presto piena chiarezza. La giovane è morta dopo essere stata colpita dai proiettili esplosi da un vice sceriffo della contea di Los Angeles arrivato dopo una sua chiamata per violenza domestica. Le circostanze della morte della donna sono da ricostruire. La polizia al momento non ha voluto rendere pubblici i video ripresi dalle bodycam degli agenti, che pur ci sono e hanno immortalato ogni singolo istante. Lo farà entro la fine della prossima settimana.

Niani Finlayson uccisa da un poliziotto

Secondo quanto emerso finora, la polizia è arrivata a casa di Niani Finlayson a Lancaster lo scorso 4 dicembre l'ha trovata ferita, colpita dall'ex fidanzato davanti alla figlia. Per l'avvocato e la famiglia della giovane, lei avrebbe chiesto agli agenti di portare via l'uomo. Quanto alla ricostruzione della polizia, Niani aveva un coltello in mano con il quale stava minacciando il suo ex ed è stato allora che il vice sceriffo Ty Shelton ha aperto il fuoco, una versione che la famiglia contesta, affermando che Finlayson era chiaramente una vittima di violenza domestica che aveva bisogno di aiuto e non rappresentava una minaccia per gli agenti. Per il medico legale la donna è morta a causa di "diverse ferite da arma da fuoco".

Un elemento rilevante è emerso in seguito. Non è la prima volta che il poliziotto che ha sparato si trova coinvolto in un episodio simile. Tre anni fa, l'11 giugno del 2020, sparò e uccise il sessantunenne Michael Thomas: aveva risposto a una chiamata per violenza domestica e al rifiuto dell'uomo ad aprire la porta, secondo la ricostruzione della compagna dell'uomo, gli avrebbe sparato al petto, uccidendolo.

"Se chiami la polizia per chiedere aiuto, n on ti aspetti che ti uccidano"

"La polizia ha mentito dicendo che mia madre li stava minacciando", ha detto Xaisha, la giovanissima figlia della vittima in una conferenza stampa giovedì insieme ai suoi nonni, chiedendo che Shelton venga incriminato. "Lei era la mia migliore amica, c' era sempre per me. È incredibile che se ne sia andata e non tornerà più. Mi manca mia mamma." La ragazza ha detto che sua sorella di due anni continua a chiedere dove sia la madre e lei non sa come rispondere. "C'è qualcuno che chiama la polizia per chiedere aiuto e viene uccisa dalla polizia a cui chiedeva aiuto", ha detto Bradley Gage, l'avvocato della famiglia. "Se chiami la polizia per chiedere aiuto, pensi che gli agenti ti proteggeranno e ti serviranno. Non ti aspetti che ti diano la caccia e ti uccidano".

