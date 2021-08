Nicole Glee, la marine che cullava il bimbo tra le vittime dell'attentato di Kabul

Lo scatto della 23enne con in braccio un bambino durante la crisi in Afghanistan era diventata virale sui social. La giovane è una dei 13 marine, tutti giovanissimi, che hanno perso la vita nell'attacco all'aeroporto

La sua foto condivisa sui social mentre tiene in braccio un neonato durante le evacuazioni dall'Afghanistan era diventata subito virale. Purtroppo la ragazza nello scatto, la 23enne Nicole Gee, è tra le 13 vittime dell'attacco avvenuto all'aeroporto di Kabul. Si era sposata da poco e presto sarebbe tornata a casa.

L'immagine con la giovane marine che culla il bimbo, pubblicato dalla ragazza su Instagram la scorsa settimana con scritto 'amo il mio lavoro', è divenuto in breve tempo il simbolo dello sforzo dei militari Usa in Afghanistan. I corpi delle 13 vittime ora stanno compiendo l'ultimo viaggio verso casa: dopo uno scalo tecnico in Germania l'aereo che li trasporta arriverà in Delaware, dove ad attendere le bare avvolte dalla bandiera ci saranno i familiari.

Nicole è una delle due donne rimaste uccise nell'attentato, come risulta dall'elenco delle vittime pubblicato dal Pentagono: l'altra donna è Johanny Rosario. C'erano poi il californiano Kareem Nikoui e il 20enne Jared Schmitz, le cui famiglie hanno criticato direttamente l'operato di Biden durante la crisi afghana. Le vittime sono tutte molto giovani, come Taylor Hoover e Dylan Merola, o il neo sposo di soli 20 anni Rylee McCollum, che ai familiari aveva raccontato di aver sempre sognato di fare il marine. C'è poi David Esponoza originario del Texas, i due californiani Hunter Lopez e Daegan William-Tyeler Page, che già progettavano il loro ritorno in patria. La lista delle vittime si conclude con Ryan Knauss, del Tennessee, e Humberto Sanchez, 22enne dell'Indiana.