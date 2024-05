La base militare che ospita i soldati di Usa e Russia

Uno è il Paese che ha invaso l'Ucraina. L'altro è quello che più sta sostenendo l'esercito di Kiev. Ma il fronte orientale europeo non è l'unico palcoscenico internazionale in cui Russia e Stati Uniti si stanno affrontando a distanza. C'è, per esempio, il Niger, Stato africano chiave per la stabilità di un'intera regione, il Sahel. Ed è proprio qui, vicino l'aeroporto della capitale Niamey, che le truppe americane e quelle russe si sono ritrovate a condividere la stessa base aerea. Un caso che fotografa la situazione del Paese, in rotta di collisione con l'Occidente e sempre più propenso a rafforzare i legali con Mosca.

In Niger, nel luglio dello scorso anno, un colpo di stato guidato dai vertici della guardia presidenziale ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum, alleato di Washington e dei Paesi europei. La nuova giunta militare ha subito preso di mira i contingenti occidentali, a partire da quello francese (il Niger è un'ex colonia di Parigi) e ha messo in discussione l'accordo di cooperazione militare in vigore con gli Stati Uniti, ritenendo che fosse stato "imposto unilateralmente" da Washington e che la presenza americana fosse ormai "illegale". A metà aprile gli Stati Uniti hanno accettato di ritirare gli oltre mille soldati dal Paese, ma le modalità del ritiro sono ancora oggetti di trattativa.

Per il momento, un contingente dell'aeronautica statunitense è rimasto a presidio dell'area e delle attrezzature militari, come la base di droni vicino ad Agadez, costruita per circa 100 milioni di dollari. I militari Usa occupano una base vicino l'aeroporto di Niamey, la base aerea 101. Ed è qui che nei giorni scorsi sono arrivate le forze russe. A rivelarlo è stato il segretario alla Difesa Lloyd Austin, secondo cui le truppe di Mosca non pongono un "problema significativo (...) in termini di protezione delle nostre forze". I russi, ha spiegato Austin, "si trovano in un edificio separato e non hanno accesso alle forze statunitensi o alle nostre attrezzature". Interrogato in una conferenza stampa a Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha né confermato né smentito la presenza russa nella base, indicando semplicemente che Mosca sta sviluppando le sue relazioni con i Paesi africani in tutti i settori, compreso quello militare.