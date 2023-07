Perché il golpe in Niger ci riguarda da vicino

Il 22 luglio scorso, sotto traccia rispetto all'enfasi su Tunisia e Libia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva annunciato lo stanziamento di 7,5 milioni di euro al Niger per cooperare "nella lotta al traffico di migranti e all’immigrazione irregolare nel Mediterraneo centrale", aveva spiegato il capo della Farnesina. La definizione di Tajani non è frutto di eccesso di retorica: questo Paese di 22 milioni di abitanti al centro del Sahel, la fascia africana subsahariana che fa da ponte verso le coste del Mediterraneo, è da tempo un nodo strategico per i flussi di migranti e più in generale per gli equilibri geopolitici in Africa. Ecco perché il Niger è considerato un "partner chiave" tanto dall'Unione europea quanto dagli Stati Uniti. E perché il colpo di Stato che ha portato alla rimozione del presidente Mohamed Bazoum preoccupa (e non poco) Bruxelles come Roma, Washington come Parigi.

Bazoum era arrivato al potere nel 2021 salutato dall'Occidente come il primo leader del Paese a raggiungere il potere attraverso una transizione democratica. Su di lui, Ue e Usa avevano riposto le speranze per inaugurare una nuova stagione di stabilità nel Sahel. La regione si trova ad affrontare da un lato la minaccia terroristica, dall'altro la competizione egemonica tra Occidente, Cina e Russia. Non a caso, gli Stati Uniti hanno speso circa 500 milioni di dollari dal 2012 per aiutare il Niger a rafforzare la sua sicurezza, mentre l'Ue ha avviato una missione militare di tre anni volta a migliorare l'esercito nigerino. Nel 2022, quando il presidente Emmanuel Macron ha deciso di abbandonare il vicino Mali spianando la strada al gruppo di mercenari russi Wagner, la Francia spostò proprio qui le sue truppe.

Per Parigi, il Paese è anche strategico per le sue risorse, in particolare per l'uranio, di cui è tra i maggiori produttori mondiali (il 20% dell'import Ue di questo combustibile fondamentale per le centrali nucleari proviene proprio dal Niger). Proprio nel maggio scorso, il presidente Bazoum ha dato il suo benestare all'accordo con la francese Orano per lo sfruttamento di nuove miniere di uranio. Una mossa arrivata dopo che il suo predecessore aveva aperte le porte del sottosuolo nigerino alla Russia.

Per l'Italia, la situazione è preoccupante in particolare per la questione migratoria: il Paese, come dicevamo, è snodo dei flussi di migranti che in particolare dalla Nigeria prendono la strada che porta alla città nigerina di Agadez e da qui verso Algeria e Libia, fino in Italia. Secondo la Caritas, nel 2019 c'erano quasi 300mila persone tra rifugiati e sfollati interni pronti a lasciare il Niger per raggiungere l'Europa.

Cosa succederà con il colpo di Stato a Niamey, capitale del Paese, è tutto da vedere. Occidente e Unione africana hanno già avviato i loro sforzi diplomatici per evitare lo scoppio di una guerra civile e trovare un compromesso con le guardie presidenziali guidate dal generale Omar Tchiani che hanno deposto Bazoum. "Tutti i mezzi saranno utilizzati, se necessario, per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger, ma l'ideale sarebbe che tutto avvenisse in pace e armonia", ha detto il presidente del vicino Benin, Patrice Talon.

Continua su Today