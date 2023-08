"Il Niger l'ultimo tassello della guerra totale di Putin"

Subito dopo il golpe del 26 luglio scorso nel paese africano sono comparse le bandiere russe: l'immagine dell'influenza del Cremlino che soffia sul risentimento anti francese per accaparrarsi in primis uranio e petrolio

Pur senza incontrare il capo della giunta nigerina, il generale Abdourahamane Tiani, né il deposto presidente Mohamed Bazoum, gli emissari della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale hanno comunque avuto lunghi colloqui all'aeroporto di Niamey con militari coinvolti nel golpe che ha gettato il paese nel caos il 26 luglio scorso. La delegazione dell'Ecowas, guidata dall'ex Capo di Stato della Nigeria Generale Abdulsalami Abubakar, ha tentato una mediazione per scongiurare il paventato intervento militare. Protagonisti dei colloqui l'ex presidente della Nigeria e il generale Salaou Barmou, componente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), la giunta golpista.

Si è trattato dell'ultimo e forse più importante tassello per scongiurare quella che potrebbe trasformarsi in una crisi sistemica per l'intera regione del Sahel.

Ma cosa c'è dietro a quello che sembra essere tutt'altro che una sfida tra fazioni militari? Gli interessi contingenti di Francia, Cina, Turchia e India si scontrano con le nuove ambizioni del Cremlino: la Russia ha iniziato ad accaparrarsi le ricchezze minerarie dell'Africa grazie, in primis, alle azioni del gruppo Wagner, l'esercito mercenario che è finito al centro della cronaca internazionale per il suo ruolo di prim'ordine nella guerra in Ucraina e per il tentato blitz militare su Mosca che aveva fatto gridare al golpe.

Sarà quindi l'Africa il nuovo tassello del domino di una guerra totale che - seppure non dichiarata - sta caratterizzando già il nostro presente? Ne abbiamo parlato con Marco Malvestuto, responsabile del desk Africa per l'agenzia Nova dell'agenzia Nova, e al direttore per gli approfondimenti Fabrizio Gatti.

