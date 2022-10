Nika Shahkarami, uccisa a 16 anni perché protestava contro il regime: "Volevano dicessi che si è suicidata"

Le studentesse iraniane hanno sfidato la polizia della moralità e la repressione in atto in Iran togliendosi il velo e organizzando negli ultimi giorni raduni per protestare contro la morte di Mahsa Amini. La 22enne curda iraniana è morta il 16 settembre, tre giorni dopo essere stata arrestata dalla polizia della moralità per aver violato il rigido codice di abbigliamento della Repubblica islamica.

Almeno 82 persone sono state uccise da venerdì 30 settembre nella repressione delle proteste scoppiate a Zahedan, una città nella provincia del Sistan-Baluchistan nel sud-est dell'Iran, ha affermato giovedì Amnesty International. "Le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso illegalmente almeno 66 persone, compresi bambini, e ne hanno ferite altre centinaia dopo aver aperto il fuoco" su manifestanti, passanti e fedeli, ha affermato l'organizzazione, aggiungendo che "Da allora, altre sedici persone sono state uccise in incidenti separati a Zahedan come parte della continua repressione di queste proteste".

Le proteste sono scoppiate in tante città. La mamma di Nika Shahkarami, la 16enne morta dopo essersi unita alle proteste di piazza per la morte di Mahsa Amini, ha accusato le autorità di aver ucciso la figlia e di averle fatto pressioni per dichiarare il falso sulla sua morte. In un video inviato a Radio Farda, emittente finanziata dagli Stati Uniti, Nasrin Shahkarami ha dichiarato che le autorità le avrebbero chiesto di dire che la figlia si sarebbe suicidata, buttandosi dal tetto di un edificio. Nika Shahkarami è scomparsa a Teheran lo scorso 20 settembre, dopo aver partecipato alle proteste di piazza e aver detto a un'amica di essere inseguita dalla polizia, e il suo corpo è stato consegnato alla famiglia il 1 ottobre. Secondo alcune fonti il fermo della studentessa sarebbe arrivato dopo che la ragazza aveva protestato in piazza con le sue coetanee. Secondo altre fonti non verificabili invece Nika sarebbe stata punita brutalmente per aver cantato senza velo, in un video diventato virale, una vecchia canzone iraniana del film Re di Cuori. Il regime islamico non tollera musica e film del periodo precedente alla rivoluzione degli ayatollah.

"Mia figlia è stata uccisa durante le proteste lo stesso giorno in cui è scomparsa", ha detto la madre, aggiungendo che l'autopsia ha rivelato che è stata "uccisa in quella data e a causa di ripetuti traumi da corpo contundente alla testa". "Ho visto io stessa il corpo di mia figlia - ha aggiunto la donna, citata dal Guardian - la parte posteriore della sua testa mostrava che aveva subito un colpo molto duro poiché il suo cranio era sfondato. È così che è stata uccisa".