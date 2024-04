In un documento segreto la verità su Nika: "Molestata e uccisa dalla polizia a 16 anni"

Molestata sessualmente, picchiata con manganelli e poi uccisa. Questa la terribile fine della sedicenne iraniana Nika Shakarami, scomparsa durante una manifestazione nel settembre 2022 e ritrovata morta nove giorni dopo. A raccontare cosa è successo alla giovane è la Bbc, dopo avere preso visione di documento "altamente confidenziale" trapelato dalle forze di sicurezza iraniane. Il governo aveva affermato che si era uccisa, ma secondo la Bbc a toglierle la vita sarebbero stati proprio tre uomini che lavoravano per le forze di sicurezza dell'Iran.

Poco prima di scomparire, Nika era stata ripresa in un video la sera del 20 settembre 2022 vicino al Laleh Park, nel centro di Teheran, in piedi su un cassonetto mentre dava fuoco all'hijab. Altri intorno a lei gridavano "morte al dittatore". Nika era scesa in piazza dopo l'omicidio della giovane Mahsa Amini, uccisa dalla polizia per aver indossato il velo in modo "inappropriato". Adesso lei stessa è diventata uno dei simboli delle proteste e della lotta delle donne in Iran, il suo nome viene gridato durante le manifestazioni contro le rigide regole del Paese sul velo obbligatorio.