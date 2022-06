Nike lascia definitivamente il mercato russo

Un'altra importante azienda occidentale esce dal mercato russo. Il gigante americano dell'abbigliamento sportivo Nike lascia definitivamente la Russia, dove non riaprirà più i suoi negozi. Lo ha annunciato la stessa azienda in una nota, tre mesi dopo aver sospeso le sue operazioni nel Paese all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina.

I negozi gestiti dai partner locali continuano le loro attività di vendita, ma l'azienda sta rescindendo gradualmente i contratti. La Nike aveva già smesso di accettare ordini online da parte dei clienti russi anche per la difficoltà di elaborare i pagamenti a causa delle sanzioni imposte dall'Occidente.

"La nostra priorità è sostenere i nostri dipendenti mentre in modo responsabile ridurremo le nostre attività nel paese nei prossimi mesi", ha affermato l'azienda statunitense in una nota. Nike ha più di 50 negozi in Russia, circa un terzo dei quali sono attualmente chiusi. Lo scorso mese di maggio, i media russi hanno riferito che la società statunitense stava sciogliendo un contratto con il suo più grande franchisee in Russia, titolare di 37 negozi.

Nike è l'ultima azienda che si è così unita al lungo elenco d'importanti colossi occidentali come, McDonald's e Google, che hanno completamente lasciato la Russia. Ma il Cremlino vuole fermare questo esodo. Secondo l'agenzia stampa Reuters, la Russia sta lavorando a una legge per colpire le società straniere che vogliono lasciare il mercato russo; il disegno di legge consentirebbe al Cremlino di sequestrare i beni delle aziende straniere e imporre loro sanzioni penali.