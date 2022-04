Lo studente di Cambridge che torna in Ucraina per combattere Putin 

Per il suo futuro aveva previsto gli studi nella prestigiosa università di Cambridge e poi una brillante carriera, ma la guerra ha stravolto i suoi piani. Nikolai Nizalov, studente ucraino di 19 anni, ha deciso di lasciare l'ateneo inglese per tornare in patria e unirsi ai volontari. Il giovane darà una mano come medico e cercherà di seguire le lezioni e sostenere gli esami online, almeno fino a quando il conflitto non sarà terminato. Nicolai, che vive in Gran Bretagna da nove anni, ha giurato di tornare soltanto quando l'Ucraina avrà vinto la guerra.

Il 19enne si è unito ad un plotone di volontari composto soprattutto da giovani con pochissima esperienza militare. Come raccontato da Nicokai ai media britannici, la loro prima destinazione sarà Kiev, dove verranno armati e preparati a quello che dovranno affrontare. Nel frattempo il ragazzo cercherà di proseguire gli studi: "Cercherò di stare al passo con il poco tempo che avrò. Potrei sostenere un esame a distanza a maggio. Dovrei tornare a ottobre per il secondo anno ma la verità è che ho intenzione di restare qui finché non vinceremo. Perché anche se non dovessi ottenere un ottimo voto quest'anno, potrò richiedere un permesso speciale per entrare nel secondo anno".

Prima che iniziasse l'invasione russa in Ucraina, il giovane viveva una vita serena, tra studio e lavoro, ma poi tutto è cambiato: "Quando ero a Cambridge era strano perché il mio Paese era in guerra e lì le persone continuavano le loro vite normali. Ho amici in prima linea e non sarei in grado di guardarli negli occhi se non li aiutassi in qualche modo. In Ucraina siamo tutti uniti e mi sento molto più in pace adesso". I genitori di Nicolai non erano d'accordo con la sua decisione, ma non sono riusciti a fargli cambiare idea.