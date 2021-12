Travestito da ninja ferisce a colpi di spada due agenti di polizia

Un uomo travestito da ninja e armato con una spada ha ferito due poliziotte a Cherbourg, in Francia. Lo riferiscono fonti della polizia francese, intervenuta dopo una segnalazione di furto di un'auto. Per fermarlo, gli agenti hanno sparato e ferito gravemente l'uomo, che è stato portato in ospedale in elicottero.

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha espresso su Twitter "sostegno alla polizia nazionale".