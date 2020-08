Esplosioni Beirut, che cos'è il nitrato di ammonio

A Beirut l'esplosione di un deposito con migliaia di tonnellate di nitrato d'ammonio ha causato una strage e ha distrutto edifici in una vasta parte della città. L'incendio è scoppiato in un deposito nel porto della città, dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave. Che cosa è tale sostanza chimica? È un composto chimico (la formula è NH4NO3) che, per le sue caratteristiche, è estremamente versatile. Per questo motivo è molto facile impiegarlo in ambiti differenti, come quello industriale o, in misura maggiore, in quello agricolo. Il nitrato di ammonio è un fertilizzante azotato molto diffuso, si ottiene dall'ammoniaca e dall'acido nitrico. Appare in forma di sale cristallino incolore. Se scaldato assume forma gassosa.

Si tratta di un composto molto stabile che esplode solo se collegato a un detonatore. E' quindi usato spesso anche per sostituire la dinamite. Nel corso degli anni è stato impiegato sia per scopi civili (nelle miniere, per esempio, dove l’esplosione con rilascio contenuto di calore lo rende uno strumento piuttosto sicuro) sia per scopi militari e di terrorismo.

Terrifying video of the Beirut explosion from a car driving on the road next to the port #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/KTLYrApCTV — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

E' stato utilizzato nell'agosto 1995 per l'attentato di Oklahoma City negli Stati Uniti, che ha provocato la morte di 168 persone, ma anche nel novembre 2002 per l'attentato di Bali che ha provocato la morte di 2002 persone. Il nitrato di ammonio può essere utilizzato anche come propellente solido per razzi, è utilizzato per i fuochi d'artificio o per la produzione di gas composti dell'azoto. Viene prodotto industrialmente dagli anni Trenta del secolo scorso. Nel passato ci sono stati alcuni incidenti causati dal nitrato d’ammonio: il 17 aprile del 2013 alla West Fertilizer, un’industria di fertilizzanti del Texas, un'esplosione provocò 14 vittime e oltre 200 feriti. Il bilancio delle esplosioni di Beirut è molto più pesante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.