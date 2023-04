Nizar Issaoui: il calciatore che si è dato fuoco in diretta Facebook davanti al commissariato

Un calciatore tunisino, Nizar Issaoui, 35 anni, si è autoimmolato ieri in diretta Facebook dandosi fuoco, perché accusato di terrorismo, quando si era recato in commissariato a Haffouz (Kairouan) per denunciare un venditore di banane dopo una lite. Sarebbe in gravi condizioni, ustionato, ma non in pericolo di vita. Issaoui si è rivolto alla telecamera dello smartphone, nel video di 45 secondi, prima di accendere il maglione che indossava, che era stato presumibilmente precedentemente cosparso di un liquido infiammabile. Il video, che non pubblichiamo, è ancora online su vari social network.

Il dramma di Issaoui, da una parte, scrive su Twitter la giornalista Arianna Poletti, "racconta l'impoverimento dell'entroterra tunisino e la frustrazione di una generazione. Kairouan (un'ora da Tunisi) è una delle città che hanno subito il contraccolpo più violento tra pandemia e crisi idrica. Ma - continua - racconta la tensione mai risolta, e che non fa che aumentare, tra forze di polizia e giovani in un contesto di abuso di potere. Non si tratta di un caso isolato".

L'ultima auto-immolazione è di una settimana fa, un 17enne, a Kelibia. Due mesi fa era stata la volta di un 25enne a Sidi Bouzid.

A parte un periodo di sei mesi in Arabia Saudita con l'Al-Orobah FC nel 2015, Issaoui ha trascorso tutta la sua carriera giocando in patria. L'ultimo post scritto dal calciatore tunisino prima di darsi fuoco è per protestare contro le calunnie nei suoi confronti. Nel post, Nizar affronta quello che chiama lo "stato di polizia". Dalla presa di poteri del presidente della Repubblica Kaïs Saïed il 25 luglio 2021 la Tunisia ha subito una svolta autoritaria, con una crescente erosione dello stato di diritto.