L'Ucraina chiede alla Nato una No-fly zone: cos'è e come funziona in quattro domande

Il presidente dell'Ucraina Volodmymr Zelensky nei suoi tweet di aiuto aveva richiesto alla Nato la creazione di una No-fly zone sui cieli del suo Paese per contrastare l'invasione russa, iniziata il 24 febbraio scorso su ordine di Vladimir Putin.

Una No-fly zone per un paese così esteso come l'Ucraina non è una cosa da poco, e oltre quelle logistiche, ci sono altre questioni da considerare. Vediamo quali in quattro domande e relative risposte.

Cos'è una No-fly zone?

Per iniziare: una No-fly zone è una condizione imposta nello spazio aereo di una determinata regione in cui non possono circolare aerei, se non quelli autorizzati.

Può essere usata per proteggere obbiettivi sensibili, come la Casa Bianca o in contesti bellici.

Come funziona?

Per essere effettiva, una No-fly zone ha bisogno di essere sorvegliata con delle unità pronte all'azione per farla rispettare. Applicata allo spazio aereo dell'Ucraina, vorrebbe dire che qualsiasi veivolo non autorizzato verrebbe abbatuto dalle difese della Nato a terra (sistemi di difesa antierei) o nei cieli (aeronautica).

Si può fare una No-fly zone in Ucraina?

La fattibilità di una No-fly zone in Ucraina non è scontata, per almeno due motivi:

La vastità del territorio ucraino, grande il doppio dell'Italia, che richiederebbe un grande dispiegamento di uomini e mezzi non schierabili dall'oggi al domani;

Le implicazioni diplomatiche che causerebbe. Una decisione simile da parte della Nato verrebbe percepita dalla Russia come un atto di guerra, e cambierebbe la dimensione del conflitto da locale a mondiale.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha comunque escluso questa ipotesi, dichiarando che la Nato "Non ha intenzione di trasferirsi in Ucraina, né a terra né in aria".

Quando è stata applicata in passato?

Una No-fly zone è stata applicata solo 3 volte: