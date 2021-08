I no vax alzano il tiro. Assalto alla Bbc e scontri con la polizia: "Non date informazioni corrette"

I no vax alzano il tiro e passano all'azione. Obiettivo: intimidire i media. Succede a Londra dove un gruppo di manifestanti contrari al vaccino ha tentato di assaltare uno studio della Bbc nella parte occidentale della città, scontrandosi con gli agenti intervenuti per disperderli.

Alcuni video condivisi online mostrano una piccola folla protestare contro i passaporti vaccinali ed i vaccini per i bambini, mentre tenta di forzare l'ingresso del complesso a White City e viene bloccata dalla polizia (video in basso da Twitter).

I manifestanti gridavano "vergognatevi, vergognatevi", accusando l'emittente di "non dare informazioni corrette".

"No Vax Passports"



Protesters rally against vaccine passports, currently marching mast Marble Arch.#londonprotest pic.twitter.com/oSI2w3IisB