No vax tenta di aprire il portellone di un aereo in volo: voleva diventare famoso

Terrore ad alta quota per i passeggeri di un volo della Delta Air Lines tra Salt Lake City e Portland, in Oregon (Stati Uniti): uno dei passeggeri, il 32enne Michael Brandon Demarre, dichiaratamente no vax, ha tentato di aprire il portellone di emergenza dell'aereo durante il volo. Il motivo del folle tentativo? L'uomo voleva attirare l'attenzione per essere filmato ed esporre le proprie tesi contro il vaccino anti-covid.

La vicenda risale allo scorso 10 febbraio, ma i dettagli sono stati divulgati dai media statunitensi soltanto dopo una settimana: a fermare Demarre, poi arrestato dalla polizia, è stata una hostess, poi aiutata da altri membri dell'equipaggio. Il 32enne si è alzato all'improvviso e ha rimosso la protezione plastificata che ricopre la maniglia del portellone per poi tirarla con forza.

Il tempestivo intervento del personale di volo ha evitato che avvenisse il peggio, ma per il responsabile i guai saranno grossi. L'uomo, che rischia fino a 20 anni di carcere, ha detto alla polizia che sperava che gli altri passeggeri iniziassero a filmarlo così da avere l'opportunità di "condividere i suoi pensieri sui vaccini".