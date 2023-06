Fine delle speranze. I cinque passeggeri a bordo del Titan, il sommergibile in visita al relitto del Titanic disperso nelle profondità dell'oceano Atlantico da domenica scorsa, sono morti a causa dell'implosione dell'imbarcazione per una catastrofica perdita di pressione, a circa 3.800 metri dalla superficie. Sul fondo del mare, a poche centinaia di metri circa dal transatlantico, sono stati trovati i detriti. Nessuna traccia dei corpi, non verranno mai trovati. Sono deceduti sul colpo ancor prima di avvicinarsi al Titanic: non c'è stato alcun incidente o impatto con il relitto. La Marina degli Stati Uniti ha rilevato "un'anomalia acustica coerente con un'implosione" poco dopo che il Titan ha perso il contatto con la superficie, ha detto un funzionario.

Ora si raccoglieranno tutti i detriti possibili per ricostruire un quadro completo della sequenza di eventi. La chiave dell'indagine saranno i frammenti della fibra di carbonio con cui è stata realizzata parte della nave: l'ipotesi più probabile è che ci sia stato un cedimento strutturale che ha portato a una rottura nello scafo, forse anche a causa della mancanza di test adeguati.

Ma chi erano i 5 passeggeri morti nel sottomarino Titan? Tra le vittime c'erano un miliardario appassionato di imprese impossibili, il pilota di sommergibili chiamato "Mr Titanic", uno dei più ricchi manager del Pakistan con il figlio 19enne e il ceo e fondatore della OceanGate, la società che alla cifra di 250mila dollari offriva "un'occasione per uscire dalla vita di tutti i giorni e scoprire qualcosa di veramente straordinario". Il primo nome, confermato dai parenti, è quello del miliardario britannico di 58 anni Hamish Harding, a capo della Action Aviation, società legata all'aviazione con sede negli Emirati Arabi. Lo stesso Harding, appassionato di spazio e avventure, era stato tra i primi a scendere nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep, nell'Oceano Pacifico e, prima del disastro, aveva condiviso sui social qualche post sulla sua ultima avventura.

Con lui anche Paul-Henri Nargeolet, 76 anni, forse uno dei maggiori esperti al mondo di Titanic. Ex membro della marina francese per 25 anni, Nargeolet era colui che guidò il Nautilus, il piccolo sottomarino che nel 1987 dopo le prime scoperte confermò la presenza della nave e permise dopo 34 diverse immersioni di recuperare più di 1.800 oggetti del Titanic.

L'altro passeggero era il ceo della Ocean Gate Expedition, l'ingegnere aerospaziale Stockton Rush. Dal 2010 l'inizio del suo sogno: lui che voleva andare nello spazio ma non poteva per problemi alla vista, virò su altro e aprì le porte del turismo di profondità per permettere a persone facoltose di essere "uno dei pochi a vedere con i tuoi occhi il Titanic", scrive il sito della Bbc. Complice il fascino e il successo del film di James Cameron, Rush aveva puntato tutto sul Titanic, aumentando la capacità dei sottomarini da due a cinque persone e dotandoli di vetri lisci per poter osservare i segreti di quella nave che per molti, lui compreso, era una grandissima passione.

Le altre vittime sono l'uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, uno dei manager più ricchi del paese, insieme al figlio Suleman, 19 anni. Dawood era un amministratore del SetiI Institute, un'organizzazione di ricerca in California, ed era anche vicepresidente della Dawood Hercules Corporation, parte del Dawood Group, un conglomerato di varie aziende di proprietà della famiglia.

Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi hanno impiegato "tutte le risorse disponibili" per cercare il mini sommergibile con cinque persone a bordo scomparso nell'Oceano Atlantico. Il Titan, della OceanGate Expeditions, di cui si sono perse le tracce da domenica, si era immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic. Dal momento dell'allarme è scattata subito una corsa contro il tempo: l'imbarcazione aveva infatti soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno extra previste in casi di emergenza. I contatti sono stati persi dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'immersione.

La Guardia costiera Usa aveva annunciato la scoperta di un "campo di detriti" nell'area di ricerca, sul fondale marino a circa 200 metri dal Titanic. Tra i detriti rinvenuti c'erano la parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile. Impegnata fino all'ultimo nel coordinamento delle ricerche, la Guardia costiera di Boston ha ritrovato 5 rottami del sommergibile, confermando l'ipotesi dell'implosione. In una nota OceanGate ha confermato che "l'equipaggio del nostro sommergibile è morto. Questi uomini erano veri esploratori che condividevano un distinto spirito di avventura e una profonda passione per l'esplorazione e la protezione degli oceani".