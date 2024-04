Il nonno denuncia la scomparsa, bimbo di 4 anni trovato morto nella lavatrice

È finita in tragedia la ricerca di un bambino di 4 anni scomparso da due giorni, con il piccolo che è stato trovato morto all'interno di una lavatrice nel garage della casa. La terribile vicenda è accaduta in Russia. Il corpo del piccolo Artem Deriugin è stato trovato coperto di lividi nel garage della sua casa, due giorni dopo la denuncia di scomparsa da parte del nonno. Prima del ritrovamento era partita una ricerca nell'area di Ulan-Ude, in Siberia, con tanto di poster del bambino scomparso affisso per strada.

Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, i media locali, citando le forze dell'ordine, affermano che il bambino potrebbe essere stato ucciso perché "disturbava i genitori" e che la madre del piccolo, che ha 20 anni, era stata "minacciata di morte" se avesse rivelato il luogo in cui si trovava il corpo abusato, lasciando intendere che l'assassino potrebbe essere il padre. Un comunicato della polizia afferma che il bambino è scomparso dopo essere stato "lasciato incustodito dai genitori" ed è stato visto per l'ultima volta dal nonno intorno all'ora di pranzo.

Durante le ricerche poi "è stato scoperto il suo corpo all'interno di una lavatrice nel garage annesso alla casa", aggiunge il comunicato, che spiega anche che è stato ordinato un esame medico legale per stabilire l'esatta causa della sua morte. Secondo quanto dichiarato dagli investigatori, il bimbo viveva con la giovane madre, che aveva appena 16 anni quando lo ha partorito. Il caso ha suscitato scalpore in tutta la nazione e Alexander Bystrykin, presidente del Comitato investigativo russo e investigatore capo del Paese, ha chiesto un rapporto sul caso.