Un nordcoreano è stato giustiziato per aver ascoltato musica sudcoreana

L'ascolto del K-pop, il genere musicale sudcoreano che spopola in un tutto il mondo, o un film girato a Seul può costare la vita. Almeno se a indossare le cuffie è un nordcoreano. È il terribile epilogo di un 22enne, che è stato giustiziato in pubblico per aver guardato e condiviso film e musica della Corea del Sud. È il caso estremo segnalato dall'ultimo Rapporto 2024 sui diritti umani nordcoreani pubblicato dal ministero dell'Unificazione sudcoreano, basato sulle testimonianze raccolte di 649 disertori del paese guidato da Kim Jong-un.

Il giovane della provincia del Sud Hwanghae sarebbe stato giustiziato nel 2022 per aver ascoltato 70 canzoni K-pop e visto tre film sudcoreani, facendoli anche circolare in violazione di una legge nordcoreana adottata nel 2020 che vieta "l'ideologia e la cultura reazionaria". L'articolo 7 della norma prevede la pena di morte come possibile punizione per la visione o la distribuzione di beni culturali “reazionari”, compresi contenuti visivi e musicali. Il rapporto descrive in modo dettagliato gli sforzi delle autorità nordcoreane per controllare il flusso di informazioni esterne, in particolare rivolte ai giovani. E, come precisa il rapporto, la sua punizione dimostra quanto Pyongyang tema il soft power di Seul piuttosto che le sue armi.

Altri esempi di repressione includono punizioni per pratiche "reazionarie" come spose che indossano abiti bianchi e sposi che portano in braccio la loro consorte, perché considerate usanze sudcoreane. Per scongiurare il pericolo di diffusione dell'ideologia reazionaria, i funzionari nordcoreani controllano spesso i telefoni cellulari dei cittadini anche per verificare l'ortografia dei nomi dei contatti, le espressioni e i termini gergali: questi potrebbero essere tutti elementi considerati l'espressione dell'influenza sudcoreana. È vero che le due Coree condividono la stessa lingua, ma dalla fine della guerra di Corea nel 1953 (quell'anno è stato firmato l'armistizio di Panmunjeom che stabilizzò la situazione e confermò la divisione della Corea, ma non è mai stato firmato un trattato di pace, formalmente la Guerra di Corea non è ancora terminata) sono emerse delle differenze linguistiche.

Il divieto del K-pop fa parte di una campagna per proteggere i nordcoreani dall'influenza "maligna" della cultura occidentale, iniziata sotto l'ex leader Kim Jong-il e intensificata sotto suo figlio Kim Jong-un. Nel 2022, Radio Free Asia, finanziata dal governo degli Stati Uniti, ha affermato che il regime stava reprimendo la moda e le acconciature "capitaliste", prendendo di mira jeans attillati e magliette con parole straniere, nonché capelli tinti o lunghi.

Per il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, che gestisce le relazioni con il Nord e le monitora attentamente, le autorità nordcoreani stanno comminando punizioni sempre più severe, tra cui la pena di morte, per chiunque consumi o distribuisca contenuti culturali sudcoreani. I giovani sono un bersaglio particolare della repressione del governo di Pyongyang.