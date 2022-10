La Norvegia si prepara a ogni eventualità, aumentato il livello di allerta militare

La guerra in Ucraina continua ad avere ricadute negative nelle relazioni tra la Russia e suoi Paesi confinanti. Dopo la recente decisione della Finlandia di rinforzare con recinzioni e filo spinato la sua frontiera con la Federazione Russa, nelle ultime ore la Norvegia ha fatto sapere che da domani aumenterà il livello di allerta militare per prevenire azioni ostili da parte di Mosca.

Le relazioni tra i due Paesi, che nel circolo polare artico condividono un confine lungo poco meno di 200 chilometri, sono sensibilmente peggiorate negli ultimi mesi. Le forze di sicurezza di Oslo recentemente hanno dotato le piattaforme petrolifere del Paese di rilevatori di droni dopo che un’autorità nazionale aveva lanciato l’allarme sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche. Nelle ultime settimane diversi russi sono stati arrestati per aver pilotato illegalmente droni nello spazio aereo norvegese o per aver violato il divieto di scattare foto nelle aree riservate. La settimana scorsa il servizio di intelligence norvegese ha reso noto l’arresto di un uomo sospettato di essere un agente segreto russo sotto copertura.

La rapida successione di eventi inquietanti ha spinto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store ad annunciare che “da domani i militari aumenteranno il loro livello di preparazione” alle eventuali minacce. “Al momento - ha precisato di fronte ai giornalisti - non abbiamo motivo di credere che la Russia voglia coinvolgere direttamente la Norvegia o qualsiasi altro Paese nella guerra, ma il conflitto in Ucraina dimostra che è necessario che tutti i Paesi della Nato stiano sempre più attenti”.

Per evitare il panico, il premier ha garantito che l’incremento del livello di allerta militare non avrà alcun impatto sulla vita dei norvegesi. “Non credo che la gente comune noterà alcun cambiamento”, ha sostenuto. “Devo sottolineare che negli ultimi giorni non è successo nulla che ci abbia spinto a migliorare la nostra preparazione”, ci ha tenuto a precisare Store. “È un'evoluzione nel tempo che ci ha portato a fare questo passo”, ha concluso il premier.