Norvegia: misteriosi droni identificati intorno alle piattaforme petrolifere

È allarme droni in Norvegia, dove l’Autorità per la sicurezza petrolifera ha chiesto alle società energetiche di aumentare la vigilanza sui velivoli senza pilota non identificati. La presenza di diversi droni è infatti stata accertata intorno alle piattaforme offshore norvegesi che forniscono petrolio e gas al Paese scandinavo e all’Unione europea, che dall’inizio della guerra in Ucraina ha sensibilmente aumentato le sue importazioni energetiche dalla Norvegia. Secondo le autorità di Oslo, i droni potrebbero rappresentare un rischio di incidenti o attacchi deliberati.

L'avvertimento è arrivato dopo che Equinor, la più grande azienda petrolifera e del gas del Paese, ha informato le autorità degli avvistamenti di droni di origine sconosciuta in volo vicino ad alcune delle sue piattaforme. Il quotidiano Stavanger Aftenblad ha inoltre riferito che droni non identificati sono apparsi in almeno sei installazioni Equinor, incluso il gigantesco giacimento petrolifero Johan Sverdrup, a 140 chilometri a ovest della costa.

“Incoraggeremo una maggiore vigilanza, una revisione delle misure di preparazione alle emergenze e di risposta agli incidenti e la condivisione delle informazioni”, ha affermato l’Autorità per la sicurezza petrolifera in una lettera alle aziende.

Oltre alle evidenti preoccupazioni legate al possibile spionaggio di altri Paesi o aziende concorrenti delle piattaforme norvegesi che stanno consentendo all’Ue di sopravvivere ai tagli del gas dalla Russia, le autorità del Paese hanno inoltre avvertito che i droni non identificati rappresentano un rischio per gli elicotteri che trasportano lavoratori sulle piattaforme offshore. I velivoli senza pilota, ha riportato l’agenzia Reuters, “potrebbero diventare una fonte di ignizione in aree a rischio di esplosione o potrebbero essere utilizzati per attacchi deliberati”.

La polizia norvegese ha infine dichiarato di aver avviato un'indagine sugli avvistamenti di droni al largo della costa e di aver informato il servizio di sicurezza che si occupa di terrorismo e minacce esterne.