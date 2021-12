Intrappolati per una notte all'Ikea: bloccati da una tempesta di neve

Come in uno dei più classici film di Natale, alcuni clienti dell'Ikea sono stati costretti a trascorrere la notte nel famoso negozio di mobili a causa di un'intesa nevicata. E' successo in Danimarca, ad Aalborg. A bloccare nello showroom 6 clienti e 12 lavoratori una coltre di neve alta circa 12 pollici (30 centimetri). Ai malcapitati non è andata poi così male, visto che hanno potuto provare per una notte intera i letti che desideravano acquistare. I clienti e i dipendenti hanno mangiato e guardato la tv, trascorrendo una serata tutto sommato "divertente". Invitati al party fuori programma anche i dipendenti del negozio di giocattoli affianco.

"Abbiamo dormito nella sala mostre dei mobili e nello showroom al primo piano, dove abbiamo letti, materassi e divani letto", ha detto il direttore del negozio Peter Elmrose al quotidiano danese Ekstra Bladet, aggiungendo: "Abbiamo solo riso della situazione, perché probabilmente non la rivivremo più".