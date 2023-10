Uccisa da Hamas Noya, la piccola fan di Harry Potter: "Morta abbracciata alla nonna"

Sono morte abbracciate, strette l'una all'altra, uccise durante l'attacco sferrato da Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre. Noya Dann, di soli 12 anni, e la nonna 80enne Carmella Dann, sono state trovate senza vita nel rifugio della loro casa nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza. Fino all'ultimo la famiglia aveva sperato di ricevere notizie sulla 12enne, autistica e grande fan di Harry Potter, che in un primo momento si pensava fosse stata rapita dai miliziani di Hamas. Risultano attualmente nei mani dei terroristi altri familiari della ragazzina e dell'anziana donna: i due nipotini Sahar ed Erez, di 16 e 12 anni, che sarebbero stati portati con la forza nella Striscia di Gaza insieme al padre Ofer Calderon.

In un primo momento era stata diffusa la notizie che Noya fosse tra gli ostaggi. La mamma della piccola, Galit, aveva lanciato un appello implorando di non fare del male alla sua bambina: "Sono sicura che ci siano donne lì, ci siano madri. Sono sicura che capisci che è la figlia di qualcuno. Sii gentile. Trova il tuo cuore. Sto facendo tutto il possibile per tirarti fuori da lì. Noya, sono forte e il mio amore è forte. Tutto andrà bene. Ti salverò...". La storia di Noya e la sua passione per Harry Potter avevano attirato anche l'attenzione di J.K. Rowling, autrice della celebre saga sul maghetto di Hogwarts, che sul suo account su X (ex Twitter) aveva condiviso un post pubblicato dall'account ufficiale dello Stato ebraico con l'immagine della ragazzina autistica.

Nella foto, la 12enne è vestita come uno dei personaggi protagonisti, Hermione, e tiene in mano una bacchetta magica e uno dei libri della saga. "Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito - aveva scritto l'autrice nel post -. Il rapimento di bambini è una cosa spregevole e del tutto ingiustificabile". Nel frattempo l'immagine della ragazzina faceva il giro dei social, con la speranza di poterla trovare ancora in vita. Invece la 12enne non aveva mai lasciato la sua abitazione, uccisa insieme alla nonna dai bombardamenti.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp