Nuggets di pollo pericolosi, richiamo per 13 tonnellate di crocchette: cosa hanno trovato dentro

Tyson Foods, azienda americana leader nel settore della lavorazione della carne, ha comunicato ufficialmente che è stato avviato un richiamo di circa 13 tonnellate di crocchette di pollo, gli amatissimi nuggets, dopo che nel prodotto sono stati trovati pezzi di metallo. L'azienda ha affermato che il ritiro avviene "per estrema cautela".

Le crocchette in questione sono state prodotte in un solo stabilimento e spedite a distributori in nove stati Usa, tra cui Alabama, California e Illinois. Il Servizio di ispezione e sicurezza alimentare degli Stati Uniti (FSIS) ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione di una lieve lesione orale. Le "Fun Nuggets" a forma di dinosauro interessate dal richiamo hanno come data di scadenza 4 settembre 2024. Nessun altro prodotto risulta interessato dal richiamo.

"Un numero limitato di consumatori ha riferito di aver trovato piccoli pezzi di metallo flessibili nel prodotto e, per estrema cautela, la società sta richiamando questo prodotto", ha fatto sapere Tyson in una nota. Chi ha acquistato un prodotto di quel lotto lo deve gettare e può eventualmente contattare l'azienda.

Non è la prima volta che Tyson, uno dei maggiori produttori di carne statunitense, ha dovuto esercitare un richiamo. A novembre 2022, un anno fa, l'azienda ha richiamato la carne macinata, dopo aver trovato pezzi di materiale vetroso nella carne. Quattro anni fa l'azienda aveva ritirato dal mercato un lotto di crocchette di pollo dopo che i clienti avevano trovato all'interno pezzi di gomma blu e aveva fatto un richiamo di milioni di chili di pollo perché temevano che potessero essere contaminati da metallo.

Nel 2022 Tyson ha chiuso numerosi impianti di lavorazione del pollo negli Stati Uniti a causa del crollo della domanda. Tuttavia, il recente boom del prezzo della carne bovina e suina ha fatto sì che molti consumatori siano passati al pollame, di gran lunga più economico.

