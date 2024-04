A Gaza 10mila donne uccise dall'inizio della guerra

Sono circa 10.000 le donne rimaste uccise nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra, il 7 ottobre scorso. "A sei mesi dall'inizio della guerra, 10.000 donne palestinesi a Gaza sono state uccise, tra cui circa 6.000 madri, lasciando 19.000 bambini orfani", si legge nell'ultimo rapporto dell'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (Un Women). Nel rapporto si afferma inoltre che "più di un milione di donne e ragazze nella Striscia di Gaza non hanno quasi cibo, nessun accesso ad acqua potabile, latrine, servizi igienici o assorbenti, con malattie che si diffondono in condizioni di vita disumane".

Inoltre, un bambino viene ucciso o ferito ogni 10 minuti nella Striscia. E' quanto ha dichiarato Tess Ingram, Specialista di Comunicazione dell'Unicef, rientrata da una visita di due settimane nell'enclave palestinese.

33.843 morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre

È, intanto, salito a 33.843 morti il bilancio delle vittime dell'offensiva israeliana a Gaza dal 7 ottobre, mentre il numero dei feriti è aumentato a 76.575. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Il ministero ha aggiunto complessivamente 46 persone sono state uccise e 110 ferite nelle ultime 24 ore. Qui abbiamo spiegato in breve chi conta le vittime. Hamas non distingue nel suo conteggio tra civili e combattenti. Israele sostiene di aver ucciso almeno 13mila esponenti del gruppo islamista all'interno di Gaza.

Hamas "pronto a rilasciare 20 ostaggi": ma le trattative sono difficili

L'esercito israeliano ha confermato di aver proseguito i suoi attacchi anche oggi. Le autorità israeliane stanno cercando un accordo di cessate il fuoco temporaneo con il movimento integralista palestinese per garantire il rilascio degli ostaggi. Il quotidiano Times of Israel ha riferito che Hamas ha rifiutato tutte le clausole dell'ultima proposta, aumentando il numero di detenuti palestinesi che vuole siano rilasciati da Israele. Il movimento avrebbe inoltre dichiarato di essere pronto a rilasciare solo una ventina di ostaggi - donne e uomini sopra i 50 anni - come parte della prima fase dell'accordo e avrebbe chiesto che Israele accetti un cessate-il-fuoco di sei settimane. La richiesta del movimento per la seconda fase dell'accordo includeva un cessate il fuoco permanente.

193 giorni di guerra

La posizione di Hamas include il ritiro completo delle forze armate israeliane dall'enclave e il ritorno degli sfollati alle loro case nel nord della Striscia di Gaza. Impossibile su queste basi che si arrivi a un accordo a breve. Il 7 ottobre 2023, Hamas ha lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Israele e ha violato il confine, attaccando sia quartieri civili sia basi militari. Quasi 1.200 persone in Israele sono state uccise e altre 240 sono state rapite durante l'attacco. Lo stato ebraico ha lanciato attacchi di rappresaglia, ha ordinato il blocco totale di Gaza e ha avviato un'incursione di terra nell'enclave palestinese. Da allora sono passati 193 giorni. 193 giorni di guerra.