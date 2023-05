Nuora si traveste da uomo per inscenare una rapina e uccide la suocera

A Tirunelveli, città indiana nello stato del Tamil Nadu, la polizia ha arrestato una donna di 28 anni accusata di aver ucciso la suocera con cui era ai ferri corti. Secondo quanto ricostruito, la 28enne sarebbe entrata nottetempo a casa della vittima indossando la tuta da ginnastica di suo marito (ovvero del figlio della vittima) e celando il suo volto dietro a un casco da motociclista. Quindi avrebbe aggredito la donna, di 58 anni, colpendola con un oggetto contundente fino a lasciarla esanime a terra. Infine le avrebbe strappato i gioielli di dosso per darsela a gambe. La vittima è stata trovata in fin di vita dal marito rientrato a casa intorno alle cinque di mattina. La 58enne ferita è stata portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite che le erano state inferte.

Sul posto, subito dopo i fatti, sono accorsi i vicini di casa e la stessa nuora che si è finta ignara di quanto era accaduto poche ore prima. Non solo. Secondo la polizia del Tamil Nadu la donna avrebbe anche tentato di sviare le indagini sostenendo che la suocera fosse stata aggredita da alcuni rapinatori che volevano rubarle la collana d'oro. Gli investigatori ci hanno messo poco a chiudere il caso. Raccogliendo le testimonianze dei vicini hanno scoperto che i rapporti tra le due donne erano più che mai tesi. Suocera e nuora erano state viste spesso litigare e solo dieci giorni prima dell'omicidio c'era stato un pesante diverbio. Sembra che i motivi dei dissidi fossero principalmente di natura economica e relativi a questioni di proprietà. Secondo la polizia l'identificazione della donna finita in manette è avvenuta grazie alle immagini registrate delle telecamere a circuito chiuso.

