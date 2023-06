Vigile del fuoco prova ad attraversare la Manica a nuoto per beneficenza e scompare nel nulla tra le onde

Nessuna traccia di Iain Hughes, di Dudley, il vigile del fuoco che per beneficenza stava tentando di attraversale il Canale della Manica, che separa Inghilterra e Francia, a nuoto. Ha iniziato la sfida in solitaria con una barca di supporto martedì da Dover prima di scomparire, in acque francesi. Il 42enne non si trova, nonostante gli sforzi di una vasta operazione di ricerca con elicotteri militari, barche della marina e della polizia. Due settimane fa aveva scritto sui social media che la nuotata era stata ritardata a causa del maltempo.

In un comunicato per i media, i vigili del fuoco del West Midlands hanno dichiarato: "Siamo affranti nel confermare che uno dei nostri responsabili dell'equipaggio, Iain Hughes, è scomparso dopo il suo stimolante tentativo di nuotare nel Canale della Manica per beneficenza". Ormai le speranze di trovarlo vivo sono nulle. Le ricerche sono infatti state interrotte. L'ufficiale capo dei vigili del fuoco Wayne Brown, ha detto che la scomparsa di Hughes è stata "indicibilmente triste". "Stiamo dando alla famiglia di Iain tutto il sostegno possibile in questo momento angosciante", ha detto.

La traversata della Manica a nuoto è un'impresa per super nuotatori, per atleti esperti, e Hughes lo era. Trentaquattro chilometri, che i nuotatori riescono a coprire in 7-27 ore a seconda della preparazione fisica di ciascuno. Hughes puntava a raccogliere 21.000 sterline per la British Heart Foundation, la Midlands Air Ambulance e la Fire Fighters' Charity. La Channel Swimming and Piloting Federation (CS&PF), che monitora i nuotatori nel canale, ha annunciato con "profondo rammarico" che Hughes non è stato trovato dopo una ricerca in mare. Iain Hughes, sposato e padre di due figli, è un vigile del fuoco dall'età di 19 anni, attualmente lavora nell'unità di soccorso tecnico.

