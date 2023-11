Gli Usa e la bomba atomica 24 volte più potente di quella di Hiroshima

Il Pentagono, cioè il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha annunciato l'avvio di un progetto di ricerca per realizzare una bomba atomica ventiquattro volte più potente di quella sganciata su Hiroshima, in Giappone, nella seconda guerra mondiale. Lo riportano i media statunitensi, secondo cui il Pentagono vuole ottenere l'approvazione e i finanziamenti del Congresso per realizzare una variante moderna della bomba nucleare. Una scheda informativa del dipartimento della difesa americano afferma che la nuova arma, denominata "B61-13", avrebbe una potenza esplosiva di 360 "kilotoni di Tnt".

Le B61 sono considerate armi tattiche e strategiche intermedie. Sono bombe nucleari all'idrogeno di fabbricazione statunitense, prodotte nell'epoca della guerra fredda e tuttora presenti nell'arsenale nucleare americano. Le bombe B61 sono state progettate e costruite dai Sandia national laboratories e Los alamos national laboratory a Los Alamos, nel Nuovo Messico.

Il piano in questione arriva quasi un anno dopo la pubblicazione della Nuclear posture review del Pentagono, che invitava gli Stati Uniti a modernizzare le proprie scorte nucleari ormai obsolete, con la Cina pronta a possedere almeno mille testate nucleari entro il 2030. "In un momento di crescenti rischi nucleari, una strategia di ristrutturazione parziale non è più utile ai nostri interessi - affermava il rapporto -. Dobbiamo sviluppare e mettere in campo scorte equilibrate e flessibili in grado di tenere il passo con le minacce".

La B61-13 sarebbe realizzata con testate riutilizzate da bombe più vecchie e progettata per "attaccare obiettivi militari più difficili e di vasta area". Inoltre, dovrebbe "includere le caratteristiche moderne di sicurezza, protezione e precisione" della versione precedente, la bomba B61-12 dell'era Obama. Secondo la rivista specializzata Aviation Report, B61-13 sarebbe utilizzabile da aerei quali i caccia F-35 e i bombardieri B-21. La bomba atomica B61-13 non servirebbe a rinforzare l'arsenale nucleare degli Stati Uniti, ma sostituirebbe alcune delle bombe già in dotazione. Il dipartimento della difesa ha dichiarato che "gli Stati Uniti hanno la responsabilità di crescere, in modo da rispondere in pieno a possibili attacchi strategici, per sé e per i nostri alleati".

"Se guardate alle bombe di Hiroshima e Nagasaki, una uccise 80mila persone, l'altra 40mila. Pensare che la nuova bomba sarà ventiquattro volte più potente fornisce un'idea delle dinamiche di quest'arma e di quanto siamo andati avanti nella ricerca degli armamenti nucleari", ha commentato Donald Bramer, ex alto ufficiale dell'intelligence navale americana. "L'annuncio riflette un contesto di sicurezza in evoluzione e le crescenti minacce da parte di potenziali avversari", ha affermato poi il vice segretario alla difesa per la politica spaziale John Plumb.

