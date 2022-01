Nuova eruzione del vulcano sottomarino, avviate ricerche di una dispersa

Ancora paura a Tonga, dove un'altra grande eruzione è stata segnalata dal Volcanic Ash Advisory Center (Vaac) dopo quella che sabato ha scatenato uno tsunami nel Pacifico. Non sono segnalate vittime per i due eventi, ma sono scattate le ricerche di una donna britannica di 50 anni, Angela Glover, dispersa dopo l'onda anomala. Viveva a Tonga dal 2015 con il marito James, che è riuscito a salvarsi aggrappandosi a un albero.

I soccorsi

Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per valutare i danni. Finora non era stato possibile scadagliare l'area dell'alto per via dell'alta colonna di cenere. La Nuova Zelanda prevede inoltre di inviare forniture essenziali, tra cui acqua potabile. Anche la Cina, che ha espresso "profondo cordoglio e sincera partecipazione", si è detta pronta a fornire ogni possibile forma di supporto.

Tonga senza contatti col mondo

Intanto le isole Tonga rischiano di non poter accedere alla rete internet e cellulare per due settimane a causa dell'eruzione del vulcano. A riferirlo è la corrispondente per la regione del Pacifico del quotidiano New Zealand Herald, Barbara Dreaver. In un messaggio pubblicato su Facebook e rilanciato da molti utenti dei social media nativi delle isole la cronista afferma che "un cavo sottomarino è stato distrutto in due punti dall'eruzione" e uno di questi due segmenti "si trova in prossimità del vulcano". Al momento, stando a quanto riporta Dreaver, la nave che si deve occupare delle riparazioni si trova in Papua Nuova Guinea. I tempi stimati per ristabilire le comunicazioni sono quindi di "oltre due settimane".