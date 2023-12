Come sarà la nuova fase della guerra a Gaza e quali sono i rischi principali

Con la fine della tregua tra Israele e Hamas, è iniziata una nuova fase della guerra a Gaza, una fase che rischia di essere ancora più sanguinosa delle precedenti. Israele rimane determinato a prendere il controllo della parte meridionale della Striscia, e in particolare Rafah e soprattutto Khan Younis, dove ritiene si trovino i principali leader di Hamas, Yahwa Sinwar e Mohammed Deif, insieme a migliaia di combattenti e, probabilmente, a un numero significativo di ostaggi israeliani. L'obiettivo generale dichiarato resta quello di distruggere la capacità militare e politica del gruppo armato che, secondo una recente stima dell'Idf, l'esercito israeliano, avrebbe ancora la metà dei suoi 14 battaglioni operativi nel nord, e almeno altri 10 nel sud.

Al momento i morti tra i palestinesi, in gran parte civili, sono stati già circa 15mila, e molti più potrebbero essercene adesso che la battaglia e i bombardamenti si sposteranno nella parte meridionale della Striscia, che è sempre più sovrappopolata. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), dal 7 ottobre quasi 1,7 milioni di persone sono state sfollate a Gaza, in risposta agli ordini di evacuazione dal cuore della zona di combattimento. La maggior parte di loro si trova nel sud e vive in rifugi sovraffollati in condizioni già disperate, con decine di migliaia di persone che si rifugiano in scuole, ospedali e, in moltissimi casi, tende. Si tratta di persone che non hanno altri posti in cui scappare, e che inevitabilmente rischiano di finire sotto i colpi dell'artiglieria israeliana.

Yahya al-Sarraj, sindaco di Gaza City, ha dichiarato ad Al Jazeera che il 60% delle unità abitative e degli appartamenti della capitale sono stati distrutti, in linea con le analisi delle immagini satellitari. A Khan Younis, invece, si stima che il 10-15% degli edifici sia stato danneggiato. Tel Aviv ha concesso la costituzione di una zona di salvaguardia ad al-Mawasi, ma si tratta di un'area larga circa 2,5 chilometri, nella sua parte più ampia, e lunga poco più di quattro. Di certo non basterà ad accogliere tutti i civili e gli sfollati. Con le truppe israeliane che avanzano, se ne potrebbero creare altre. Le zone sicure, come previsto dalla Prima e dalla Quarta Convenzione di Ginevra, devono essere istituite per proteggere i feriti, i malati e i civili dagli effetti delle ostilità e non devono essere attaccate. Una potenza occupante, come Israele a Gaza, può istituire tali zone sicure, ma solitamente è necessario un accordo reciproco tra le parti per riconoscerle, per non abusarne o attaccarle.

Al momento questi accordi non sono stati raggiunti, e comunque logisticamente in una regione piccola come Gaza resta difficilissimo. Qualsiasi tentativo di accogliere centinaia di migliaia di sfollati, in un'area ormai quasi priva di infrastrutture essenziali come gli ospedali, porrà l'Onu di fronte a una sfida umanitaria enorme, che comprende l'allestimento di rifugi di emergenza, con ogni probabilità tendopoli. La Striscia di Gaza ospita già otto campi profughi di sfollati delle precedenti guerre, che nel corso dei decenni si sono trasformati in città sovraffollate e le Nazioni Unite non vogliono essere responsabili dell'allestimento di un altro campo.

Un'idea ventilata in alcuni ambienti, anche se non pubblicamente, è che l'esercito israeliano dovrà organizzare evacuazioni locali dei civili, villaggio per villaggio o distretto per distretto, prima di attaccare per prendere il controllo del terreno e dei tunnel sottostanti, spostando di vlta in volta la popolazione come in un Risiko. Come successo in passato, aerei israeliano hanno lanciato volantini ai residenti di Al-Qarara, Khuza'a, Abasan e Bani Suhaila, chiedendo loro di evacuare immediatamente e recarsi nei rifugi della città di Rafah. Se lo spostamento dovesse avvenire, un giorno le stesse persone potrebbero essere invitate a lasciare Rafah per un'altra (supposta) zona sicura. Un altro possibile approccio che i funzionari statunitensi e israeliani stanno valutando è che Israele permetta ai civili inviati nel sud di Gaza all'inizio della guerra di tornare a nord, ha dichiarato un alto funzionario Usa alla Cnn.

Ma un piano del genere presenta difficoltà pratiche. Per prima cosa, ampie zone del nord di Gaza sono state devastate dall'avanzata israeliana con chilometri e chilometri di edifici trasformati in macerie. Dove dovrebbero andare queste persone? La prospettiva di una guerra lunga e soprattutto di ulteriori evacuazioni, in una porzione sempre più piccola della Striscia, solleva preoccupazioni sul fatto che l'obiettivo reale di Tel Aviv sia quello di spopolare la Striscia, costringendo i palestinesi all'esodo. Per capire quanto potrebbe essere lunga la guerra, basti pensare che la città più settentrionale di Gaza, Beit Hanoun, dopo il bombardamento aereo iniziale è stata attaccata e circondata e un comandante, il colonnello Arye Baat della 252a divisione, un'unità di riservisti, ha detto che ci sono voluti "circa 24 giorni" per prendere il controllo militare in pesanti combattimenti.

Secondo le stime i combattenti effettivi di Hamas sarebbero 30mila nella Striscia, ma con la guerra e il terribile carico di morte che la accompagna, non è difficile pensare che nuove reclute potrebbero unirsi all'organizzazione, rendendo praticamente impossibile eradicarla davvero. "Non si possono uccidere 30mila militanti di Hamas e poi passare alla fase successiva", ha avvertito Jonathan Lord, senior fellow e direttore del Programma di sicurezza in Medio Oriente presso il Center for a New American Security, un think tank di Washington. "Sia che si tratti di una nuova generazione di combattenti o di membri di Hamas in possesso di una tessera ma che non erano ancora combattenti, essi prenderanno semplicemente il fucile e si uniranno alla resistenza agli israeliani. I combattimenti non cesseranno", ha previsto.

Israele però deve fare presto, sia perché i costi per lo Stato ebraico della guerra sono alti, sia perché il sostegno internazionale non durerà per sempre. L'invasione israeliana della Striscia di Gaza è costata 77 soldati israeliani, oltre ai circa 1.200 israeliani uccisi durante l'assalto iniziale di Hamas, e i riservisti richiamati alle armi sono circa 300mila. Si tratta di un numero senza precedenti che ha lasciato l'economia nazionale fortemente impoverita di braccia e giovani talenti. Alcuni riservisti potrebbero dover tornare presto ai loro lavori civili. Il governo di Benjamin Netanyahu sa di poter contare su riserve di benevolenza occidentale senza precedenti, dopo gli orrori perpetrati da Hamas il 7 ottobre, ma queste riserve non sono infinite e gli appelli internazionali alla moderazione diventeranno sempre più forti con il numero delle vittime che sembra destinato a crescere a dismisura.

"Non sosteniamo le operazioni a sud a meno che o fino a quando gli israeliani non dimostrino di aver tenuto conto di tutti gli sfollati interni di Gaza", ha dichiarato martedì John Kirby, portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale. Il sostegno di Joe Biden a Netanyahu gli è costato politicamente in patria e all'estero, con i voti di parte dell'elettorato democratico che è in fuga, e potrebbe compromettere una rielezione nelle prossime presidenziali di giugno. E anche gli obiettivi di politica estera degli Usa nel mondo arabo e altrove rischiano di essere compromessi se Washington si inimicherà ulteriormente le nazioni non Occidentali con un sostegno incondizionato a Israele.