La nuova guerra che rischia di scoppiare e creare una pericolosa escalation

Nel mondo soffiano ancora venti di guerra, questa volta in Sud America. C'è il timore che il Venezuela di Nicolás Maduro possa invadere la Guyana, per risolvere con la forza una disputa territoriale sulla regione ricca di petrolio dell’Esequibo, rivendicata da Caracas come sua. Preoccupato per il possibile conflitto, il vicino Brasile "ha intensificato le azioni difensive" lungo il suo confine settentrionale. "Il Ministero della Difesa ha monitorato la situazione e ha intensificato le azioni difensive nella regione di confine settentrionale del Paese, promuovendo una maggiore presenza militare", ha dichiarato in un comunicato il governo mercoledì.

La spinta di Brasilia a spostare più forze militari a nord si inserisce nel contesto di crescenti tensioni per il possesso dell'Esequiba, che costituisce più di due terzi della massa terrestre totale della Guyana. Si tratta di un territorio di 160mila chilometri quadrati, in cui vivono 125mila degli 800mila guyanesi della nazione (secondo i dati del 2012) e in cui si parla inglese. La regione, assegnata a Georgetown da una sentenza arbitrale del lontano 1899, possiede petrolio, minerali e ricchi bacini idrici ed è oggetto da anni delle brame venezuelane, che sono aumentate da quando, nel 2015, il gruppo americano ExxonMobil vi ha scoperto altri ricchi giacimenti di idrocarburi. Il confine conteso fu deciso da arbitri britannici, russi e statunitensi. Gli Stati Uniti rappresentarono il Venezuela nella giuria, in parte perché il governo venezuelano aveva interrotto le relazioni diplomatiche con la Gran Bretagna.

I funzionari venezuelani sostengono che statunitensi ed europei avrebbero cospirato per privare il loro Paese della regione e sostengono che un accordo del 1966 per risolvere la controversia avrebbe di fatto annullato l'arbitrato originale. La Guyana, l'unico paese anglofono del Sud America, sostiene invece che l'accordo iniziale sia legale e vincolante e nel 2018 ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia (Cig), il più alto organo giudiziario delle Nazioni Unite, di dichiararlo tale. Caracas terrà domenica prossima, il tre dicembre, un referendum consultivo che chiederà ai venezuelani se sono d'accordo a rigettare l'arbitrato del 1899 e a integrare il territorio nel Venezuela con "la concessione della cittadinanza venezuelana" ai suoi abitanti.

Ai cittadini del Paese verrà chiesto anche e vogliono rifiutarsi di riconoscere la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia sulla vicenda. La stessa Cig dovrebbe pronunciarsi oggi (primo dicembre) sulla richiesta della Guyana di annullare la consultazione, ma Maduro ha già annunciato che andrà avanti iin ogni caso. Il Venezuela ha protestato contro una gara d'appalto per il petrolio annunciata da Georgetown a settembre, sostenendo che le aree offshore sono oggetto di controversia e le compagnie che si aggiudicheranno i giacimenti non avranno il diritto di esplorarli.

Perché il Venezuela vuole invadere la Guyana

La Guyana è un Paese molto piccolo rispetto al Venezuela, ma è uno stretto alleato degli Stati Uniti, che a loro volta sono avversari di Caracas dai tempi della rivoluzione bolivariana, ti stampo socialista, di Hugo Chavez. Il che significa che c'è un forte rischio di una pesante escalation. "Crediamo che il Venezuela non agirà in modo avventato. Tuttavia, se lo farà, abbiamo già contattato i nostri partner strategici", aveva avvertito il presidente guyanese Irfaan Ali lo scorso 18 novembre. "Il Capo di Stato Maggiore e il comando superiore sono in costante contatto con i partner in tutta la regione e, naturalmente, al di fuori della regione", aveva aggiunto.

La scorsa settimana il suo vice ha annunciato la creazione di basi militari in Esequiba. "Non siamo mai stati interessati alle basi militari, ma dobbiamo proteggere i nostri interessi nazionali", ha dichiarato Bharrat Jagdeo. "Siamo interessati a mantenere la pace nel nostro Paese e ai nostri confini, ma stiamo lavorando con i nostri alleati per assicurarci di essere preparati a qualsiasi eventualità", ha dichiarato Jagdeo. "Tutte le opzioni disponibili saranno sfruttate", ha insistito, annunciando anche la visita di rappresentanti del Pentagono.

Il Venezuela ritiene che il confine naturale tra i due Paesi sia delimitato dal fiume Essequibo e che l'omonima regione debba tornare di sua proprietà. La rivendicazione del Venezuela è tanto più pressante se si considera che a ottobre è stata fatta una nuova scoperta di petrolio nella regione, che ha aggiunto almeno 10 miliardi di barili alle riserve nazionali. Entrambi i Paesi sono ricchi di oro nero: la Guyana ha le maggiori riserve di petrolio pro capite al mondo, il Venezuela ha le maggiori riserve accertate del pianeta.

