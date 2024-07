La nuova Lampedusa è nell'Atlantico: così i migranti muoiono per raggiungere le Canarie

La nuova Lampedusa si trova nell'Atlantico, a poche decine di chilometri dalle coste nord occidentali dell'Africa, nelle isole spagnole della Canarie. Nel 2023, oltre 39mila migranti hanno raggiunto questo pezzo d'Europa che affaccia sul Sahara occidentale partendo da Marocco, Mauritania, Gambia e Senegal. E gli sbarchi sono continuati per tutto il 2024. Una rotta che, come quelle più note del Mediterraneo, sta lasciando dietro di sé una scia di morti. Il bilancio dell'ultima tragedia, avvenuta all'inizio di questa settimana, parla di 89 vittime e decine di dispersi.

"La guardia costiera mauritana ha recuperato i corpi di 89 persone a bordo di una grande imbarcazione da pesca tradizionale che si è capovolta lunedì 1 luglio sulla costa dell'oceano Atlantico" a circa quattro chilometri dalla città di Ndiago, nel sud-ovest del paese, ha affermato l'agenzia di stampa statale della Mauritiana. Secondo le tesimonianze dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata dal confine tra Senegal e Gambia con circa 170 passeggeri a bordo. Al momento, solo nove persone sono sopravvissute grazie all'intervento della guardia costiera, tra cui una bambina di cinque anni.

La rotta atlantica sta diventando sempre più popolare dopo che la vigilanza sul Mediterraneo è aumentata, con l'Unione europea che sta intensificando i suoi accordi con i Paesi nordafricani (Tunisia, Egitto, Libia) per bloccare le partenze. Anche l'attraversamento del Sahara è diventato più rischioso, a causa della presenza rafforzata delle forze dell'ordine degli Stati nordafricani che spesso, come testimoniato da diverse inchieste e denunce di ong, rispediscono nel deserto i migranti.

Ma anche la rotta che porta alle Canarie non è priva di pericoli, anzi: le forti correnti e l'uso di imbarcazioni sovraccariche e spesso inadatte alla navigazione sono un mix sempre più letale. Secondo Caminando Fronteras, un'organizzazione no profit spagnola, nei primi cinque mesi di quest'anno più di 5mila migranti sono morti nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, ovvero l'equivalente di 33 decessi al giorno. La maggior parte di questi è morto lungo la rotta atlantica.