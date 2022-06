Distrutta in un incidente un’intera famiglia: stavano andando a un funerale

Tragico incidente stradale in Nuova Zelanda, a Picton, che è costato la vita a 7 persone, tutte della stessa famiglia. Stavano andando tutti insieme a un funerale di un parente con un furgone ma poi, non si sa ancora il perché, il mezzo è andato a schiantarsi contro un tir che proveniva nella direzione opposta.

Un'intera famiglia distrutta: 7 morti

Nell’incidente, il più mortale degli ultimi due anni in Nuova Zelanda, sono morti marito e moglie di 61 e 48 anni, Paul Brown e Diseree Brown, e il loro figlio più piccolo Mark di 14 anni. Salvo invece Pedro Clariman, l’altro figlio 26enne che viaggiava sul mezzo mentre non c'è stato nulla da fare per la moglie e la figlioletta di appena 10 mesi. Nello scontro hanno perso la vita anche la sorella di Diseree, Divine Dolar, 56 anni e la figlia, Flordeliza Dolar di 19 anni. In tutto sul furgone erano in 9. Oltre a Pedro è sopravvissuto anche il fratello, Luie Lagud, 16 anni, ricoverato in coma farmacologico. Ha riportato ferite importanti alla colonna vertebrale e alla testa. Le sue condizioni sono gravissime. Pedro ha raccontato di essersi addormentato dopo aver chiesto di essere sostituito alla guida per riposarsi un po’ e di essersi poi svegliato tutto insanguinato e ferito.