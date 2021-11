Nuova Zelanda, maori contro i no-vax: "Basta usare l'haka nelle manifestazioni"

Niente 'haka' neozelandese per le persone che si dicono contrarie al vaccino e alle restrizioni legate alla pandemia di Covid. La tribù che possiede i diritti sull'haka 'Ka Mate', tradizionale danza del popolo maori, ha intimato ai manifestanti no-vax di smettere di eseguirla durante le loro manifestazioni.

L’intimazione assume contorni di legge, perché la tribù maori Ngati Toa è riconosciuta dalla legislazione neozelandese come la custode culturale della 'Ka Mate', la danza resa famosa in tutto il mondo dagli All Blacks per le performance prima degli incontri di rugby: non l’unica danza maori, ma sicuramente è la più nota, e ha avuto un ruolo di primo piano nelle recenti proteste contro le restrizioni legate al coronavirus.

“Ngati Toa condanna l'uso della haka ‘Ka Mate’ per promuovere messaggi contrari alla vaccinazione anti-Covid-19 - ha detto in una nota la tribù, che ha sede appena fuori Wellington - Insistiamo affinché i manifestanti smettano immediatamente di usare il nostro taonga (tesoro culturale)".

Il rituale di battere piedi, colpirsi petto e avambracci, far roteare gli occhi e tirare fuori la lingua a ritmo è saldamente radicato nella cultura neozelandese ed è spesso utilizzato in occasione di eventi sociali significativi come matrimoni o funerali. Il Parlamento ha approvato una legge nel 2014 che riconosce Ngati Toa come custode dell'haka, e sebbene la legislazione non preveda sanzioni in caso di abuso la presa di posizione della tribù è significativa.

"Molti dei nostri nonni sono morti nelle precedenti pandemia e il nostro iwi (la tribù, ndr) ha sofferto molto - ha detto Helmut Modlik, presidente dell’associazione che coordina tribù e iwi - Siamo assolutamente chiari sul fatto che il vaccino contro il Covid-19 sia la migliore protezione che abbiamo a nostra disposizione, e ci impegniamo a sostenere le nostre famiglie per vaccinarsi il prima possibile".