Biden annuncia 500 sanzioni contro la Russia: "Putin deve pagare o andrà avanti"

Alla vigilia del secondo anniversario dell'invasione dell'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un pacchetto di oltre 500 nuove sanzioni nei confronti della Russia, sottolineando di voler colpire il regime di Vladimir Putin anche per l’uccisione del leader dell’opposizione Aleksej Navalnyj.

Proprio ieri, 22 febbraio, Biden ha incontrato in California la moglie e la figlia del dissidente russo morto in carcere.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3