Il nuovo biglietto a prezzo "forfettario" per tutti i trasporti pubblici

Un biglietto forfettario unico che permette di usare il trasporto pubblico nazionale al prezzo di 49 euro al mese a partire dal 1° maggio. Le vendite anticipate dovrebbero iniziare lunedì. La Germania introduce il nuovo biglietto mensile che nei piani del governo "metterà finalmente fine alla giungla" delle strutture tariffarie sovrapposte nel trasporto locale, ha dichiarato Evelyn Palla, responsabile del trasporto regionale per il servizio ferroviario nazionale Deutsche Bahn.

Il biglietto unico per viaggiare in tutta la Germania

Il Bundesrat, la camera alta del parlamento tedesco, ha dato la sua approvazione finale alla misura e ha spianato la strada alle agenzie di trasporto per iniziare a vendere i pass. Denominato "Deutschlandticket", il pass consentirà l'uso illimitato dei treni regionali e del trasporto locale in tutto il Paese.

Il Deutschland-Ticket è l'evoluzione del biglietto da 9 euro offerto in promozione nei mesi estivi del 2022. Il biglietto da 9 euro era stato introdotto su iniziativa del governo federale per aiutare i cittadini a causa del forte aumento dei costi per energia elettrica, cibo, riscaldamento e trasporti.

Dopo il grande successo del biglietto da 9 euro e dell'impatto positivo sulle emissioni, il Deutschland-Ticket verrà introdotto come offerta permanente per acquistare gli abbonamenti. Il governo tedesco spera, di concerto con quello federale, spera che sempre più cittadini abbandonino l'auto per viaggiare sui mezzi pubblici, anche fuori dal proprio "Land" di residenza.

