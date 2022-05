Il nuovo leader dell'Isis è stato catturato, dicono i media turchi

Il nuovo capo dell'Isis sarebbe stato arrestato a Istanbul in un'operazione condotta dall'antiterrorismo e dall'intelligence turca. La notizia è stata riportata dal portale di notizie turco OdaTv, secondo cui l'uomo arrestato sarebbe Abu al-Hassan al-Qurayshi, che secondo diverse fonti sarebbe diventato il leader dell'organizzazione terroristica dopo la morte a febbraio di Abu Ibrahim al-Qurayshi in un blitz americano nel nord della Siria. Secondo OdaTv, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe stato informato della cattura del nuovo leader dell'Isis e dovrebbe annunciarne l'arresto nei prossimi giorni. Stando al portale al-Qurayshi sarebbe stato catturato senza sparare un colpo, dopo una lunga sorveglianza dell'abitazione in cui si trovava. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe del primo leader dell'Isis catturato vivo.