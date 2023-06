"La Russia ha fatto saltare la diga di Kakhovka", le prove che inchioderebbero Mosca

Chi ha fatto crollare la diga di Kakhovka, provocando un vero e proprio disastro ambientale e umano? "Le prove suggeriscono che l'abbia fatta saltare in aria la Russia", afferma il New York Times a conclusione di una lunga inchiesta in cui mette in fila evidenze e pareri di esperti.

Finora, Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda del crollo. Sulla scorta della consulenza di ingegneri ed esperti di esplosivi, il New York Times afferma che, nonostante siano "teoricamente possibili molteplici spiegazioni", le prove indicano chiaramente che si tratta di "un lavoro fatto dall'interno", poiché "la diga è stata paralizzata da un'esplosione provocata dalla parte" controllata dalla Russia.

Inoltre, la diga aveva "un tallone d'Achille" ed essendo "costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov'era" questo punto debole. La diga "è stata costruita con un enorme blocco di cemento alla base" ed è attraversata da "un piccolo passaggio, raggiungibile dalla sala macchine": proprio qui, "suggeriscono le prove", "è esplosa la carica che ha distrutto la diga".

Una tesi sostenuta anche da esperti legali internazionali che assistono Kiev nelle indagini e che nelle conclusioni preliminari hanno definito "altamente probabile" che il crollo sia stato causato da esplosivi piazzati dai russi.

